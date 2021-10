Le résumé : Toulouse a peu à peu perdu le fil

Après sept minutes à défendre, le Racing 92 concède une percée de Placines qui se conclut par un essai de Bonneval. Onze minutes plus tard, Palu récompensait un joli temps fort francilien initié par Diallo sur l'aile droite. Beale écopait d'un carton jaune avant la pause pour un plaquage dangereux. Comme Placines qui refait le coup, Nanai-Williams franchit dans l'axe de la défense. A la mi-temps, on se dit que Toulouse pourrait mener avec un plus bel écart (10-13).

Top 14 - Maxime Médard (Toulouse) contre le Racing 92Icon Sport

Le Racing revient à égalité par le pied de Le Garrec puis passe devant grâce à une bonne combinaison que le jeune numéro 9 conclut suite à une touche. Peu après, Spring tape une chandelle qu'il réceptionne. Dans la foulée, une passe laser du demi de mêlée arrive sur Palu, bien lancé qui s'offre un doublé. En 14 minutes, les champions en titre ont encaissé 17 points ! La fin de match voit les faits de jeu tels que les rucks et tourner en faveur des locaux. L'essai de Tolofua arrive à point nommé, huit minutes avant la sirène. Mais Holmes, à 22 mètres en coin, rate la transformation (27-18).

Le tournant : l'essai refusé de Germain

Baptiste Germain n'en revenait pas mais la décision était bien là : son essai fut invalidé à la vidéo par M. Cayre (65e). La façon dont il l'a éjecté des mains de Tanga-Mangene, avec son pied, était illicite. En cas d'essai, quasiment sous les poteaux, le Stade toulousain serait revenu à sept points du Racing. Avec un quart d'heure à jouer et une dynamique en sa faveur, Toulouse aurait eu sans aucun doute un bon coup à jouer...

Le fait : un rythme saccadé par le jeu au sol

On sait la capacité du champion en titre à mettre du rythme, quel que soit le XV aligné sur le terrain. Mais les Racingmen sont parvenus à gripper la machine grâce à un contest de très haut niveau. Ce fut parfois à la limite de la règle voire même sanctionné. En tous les cas ce parti pris de ralentir toutes les sorties de balle toulousaines s'est avéré payant pour Laurent Travers et son équipe.

L'homme du match : Le Garrec en dynamiteur

Il fallait du panache pour trouver la faille dans cette rencontre qui a vu deux équipes d'entrée de jeu appliquées à bien défendre. Mais Le Garrec, par sa bonne vision du jeu et ses transmissions de balle, a réussi à placer les siens devant au tableau d'affichage. La combinaison en touche l'a vu conclure après une réception en fond d'alignement et une feinte bien sentie dans l'intervalle.

Top 14 - Nolann Le Garrec (Racing 92) marque contre le Stade toulousainIcon Sport

La stat' : 15

Les Racingmen ont éprouvé bien des difficultés à défendre en première mi-temps. En témoignent les 15 plaquages manqués par les coéquipiers d'Henry Chavancy avant la pause... Pour exemple, le capitaine en a réussi 3 sur 6 au centre tandis qu'à l'ouverture, Antoine Gibert a raté quatre plaquages sur 5 tentés...

La question : l'indiscipline des Toulousains leur a-t-elle coûté le match ?

Les images ont pu étonner les habitués du championnat. Comment le Stade toulousain, d'ordinaire assez propre dans ses interventions, a pu commettre tant d'erreurs ? Neti qui plonge en déblayant, Youyoutte qui ne sort pas du regroupement, une pénalité retournée en raison d'un autre plongeon du pilier gauche... Ce n'est pas tant l'absence de ses internationaux qui a pénalisé l'actuel dauphin du championnat mais plutôt son indiscipline, particulièrement dans le jeu au sol.