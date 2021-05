24 ans et moins de 6 mois, c’est la moyenne d’âge du groupe retenu par Ugo Mola et ses adjoints pour affronter le RCT. Elle avoisinait les 28 ans la semaine dernière, lors de la demi-finale européenne. Le staff toulousain a ainsi procédé à une large revue d’effectif qui profite notamment aux jeunes joueurs moins utilisés.

Top 14 - Maxime Marty (Stade Toulousain)Icon Sport

Des changements en accord avec la fameuse "gestion individualisée" évoquée ce jeudi en conférence de presse par Clément Poitrenaud. Exit donc les Antoine Dupont, Romain Ntamack, Jerome Kaino et autre Cheslin Kolbe, préservés en vue de la finale de Champions Cup. Aux côtés "des vieux briscards" Louis-Benoît Madaule (32 ans) et Iosefa Tekori (37 ans), dites bonjour à Yannick Youyoutte (21 ans), Dimitri Delibes (22 ans) ou encore Maxime Marty (23 ans).

Eux ont moins joué cette saison, mais en terres varoises, ils sont réunis autour d’un même objectif : "prendre [leur] chance", dixit ce même Maxime Marty lors du point presse. L’ailier ou arrière tentera ainsi de se montrer à son avantage ce samedi, comme il avait pu le faire il y a peu lors du déplacement à Castres. L’ancien septiste s’était en effet révélé décisif sur le dernier essai rouge et noir, synonyme de bonus défensif.

Un groupe jeune pour créer l’exploit ?

Sur la pelouse de Mayol, lui et ses partenaires s’attendent d’ailleurs à un combat tout aussi rude que celui mené au stade Pierre-Fabre : "On va rencontrer une équipe très dense, avec de fortes individualités, et qui sait imposer son rythme. On fera déjà en sorte de répondre présent dans le combat avant d’envisager quoi que ce soit."

De là à dire que les Toulousains arrivent "en touristes" ? "On va là-bas pour jouer crânement notre chance", martelait en milieu de semaine l’entraîneur des trois-quarts, Clément Poitrenaud. Et pour cause. Avant le derby perdu face au CO, on n’aurait pas donné cher de la peau des Stadistes, débarqués avec une équipe rajeunie et remaniée. Au final, le groupe aligné avait démontré de belles choses en ne s’inclinant que de deux petits points face à une équipe en grande forme (26-24).

La suite avait en plus donné raison à la gestion d’Ugo Mola et de ses adjoints, puisque les Hauts-Garonnais avaient dominé le Racing 92 et l’Union Bordeaux-Bègles, pour d’un côté, se donner encore plus d’air tout en haut du Top 14, et de l’autre, s’adjuger une place en finale de Champions Cup.

Cette échéance est d’ailleurs "dans toutes les têtes", comme l’évoque Marty. Quid alors du championnat ? Le fougueux Toulousain tempère : "Il y a quand même deux matchs de Top 14 avant la finale".

Juan Cruz Mallia : "J’ai été surpris par le niveau des espoirs"

Cela dit, le club de la ville rose serait bien inspiré de remporter ses deux rencontres face à Toulon et Bayonne pour filer en toute tranquillité vers les demies, avant un potentiel sacre européen. Car même avec une équipe extrêmement jeune, une victoire dans l’antre de Toulon n’est pas à exclure. Juan Cruz Mallia a lui-même "été surpris par le niveau des jeunes espoirs en arrivant, même pour les moins connus."

Le centre des Pumas de 24 ans (6 sélections) a d’ailleurs récemment aidé à l’acclimatation d’un autre jeunot, à l’accent plus argentin que toulousain : Santiago Chocobares (22 ans, 2 sélections). "Il a été un bon relai pour Chocobares qui est arrivé il y a peu. Ça nous a permis d’accélérer son intégration au sein du système", confirme Clément Poitrenaud. Tant et si bien que les deux compatriotes seront associés au centre du terrain face au RCT.

Équipe remaniée ou pas, la jeune garde stadiste est en tout cas motivée à l’idée de produire une performance digne des Ahki, Faumuina et consorts. C’est d’ailleurs l’ancien pilier des All Blacks que Paulo Tafili prend pour exemple. "Quand on voit ses prestations, il va falloir que l’on se sorte euh (rires dans la salle de conférences, il coupe puis se reprend)… Il va falloir qu’on se sorte (sic) pour être à la hauteur. Charlie, c’est un exemple, mais il faut essayer de faire mieux que lui." Le ton est donné. Les jeunes poussent.

Par Dorian VIDAL