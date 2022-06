Sa blessure au genou date de la demi-finale de Champions Cup contre le Stade rochelais (20-13). Son entorse lui a valu de manquer les deux derniers matchs des Racingmen. Et malgré ses frasques, le demi d'ouverture écossais reste un élément essentiel du puzzle francilien. et son état avance bien...

Un triplé contre l'Angleterre dans le Tournoi des moins de vingt ans, des prestations régulièrement remarquables sur les étapes du circuit mondial de rugby à 7... Nelson Epee a tout d'un diamant brut. Pourrait-il passer un cap avec le Stade toulousain alors que la phase finale démarre ce week-end ? Cela est une possibilité, avec l'absence prolongée de Dimitri Delibes.

La nature de sa blessure est parfois restée un mystère, on sait désormais que Santiago Chocobares souffre d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur. Celle-ci nécessite une opération, à la suite de quoi l'Argentin devra s'absenter pour une durée entre six et huit mois. Un coup dur pour le Stade toulousain mais aussi les Pumas, qui ont révélé la nouvelle.

Dans une interview accordée à Rugbyrama, Romain Sazy, l'un des capitaines rochelais, reconnaissait la mauvaise série de son équipe face au champion de France en titre toulousain, en vue du barrage ce samedi. Mais celui-ci l'assurait : "C'est une belle fin de saison et on a envie d'aller au bout".