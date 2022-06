Régulièrement blessé cette saison, Chocobares n'aura disputé que cinq matchs avec son club cette saison. Pour son barrage contre le Stade rochelais, ce samedi (21h05) à Ernest-Wallon, le Stade toulousain devrait donc se passer une nouvelle fois de celui qui était pourtant titulaire, l'an dernier en finale du Top 14, déjà face à La Rochelle. Au centre du terrain, les Haut-Garonnais pourront donc compter sur la paire Ahki-Fouyssac, titulaire en quart-de-finale et demi-finale de Champions CUp face au Munster et Leinster. De retour de blessure, Tim Nanaï-Williams et Sofiane Guitoune postulent également. Enfin, l'autre international argentin de l'effectif, Juan Cruz Mallia (13 sélections), peut également couvrir le poste.

Récemment appelé avec les Pumas pour la tournée estivale, Chocobares a été remplacé par Matia Moroni dans le groupe argentin. Les Argentins affronteront la Géorgie et le Portugal.