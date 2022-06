Vous auriez pu vous contenter d’un bonus défensif mais avez réussi à gagner à Lyon, cela montre la portée de cette performance ?

Romain Say : Oui, c’est sûr. On était venu avec beaucoup d’ambition et surtout avec l’envie de ne pas subir, d’attaquer. Ce que l’on voulait, c’était la victoire. En première période, c’est vrai qu’il y a eu cet essai refusé qui a été dur à encaisser. Et on prend un essai derrière, ce qui leur donne de l’énergie. Il y a 3 essais à 1 alors que cela aurait pu faire 2 essais partout. On est vraiment dans le match. À la mi-temps, dans le vestiaire, il n’y a pas de précipitation. C’était clair. On savait où on allait.

Vous avez montré dès le retour des vestiaires, notamment avec l’appui du banc, que vous saviez où vous vouliez aller !

R.S. : On domine les 10 ou 15 premières minutes de la seconde période. On s’est rendu compte que l’on avait fait des choses bêtes pour leur laisser des points en première période. Si l’essai est accepté sur notre ballon porté, ce n’est pas pareil. On était très frustré car en plus on en prend un derrière sur une mauvaise défense. Les coaches ont ajusté le système défensif à la mi-temps. Force est de constater que cela a marché.

Dans le final, est-ce que vous avez des éléments qui vous font savoir qu’en cas de victoire vous allez à Toulouse, ou bien en cas de défaite à Bordeaux ?

R.S. : Oui, on les a sur le côté. Après je ne pense pas que l’on peut se permettre de choisir. Ce serait un manque de respect de jouer un déplacement ou un autre. Ce que l’on voulait absolument, c’était passer une semaine de plus ensemble. Le discours était clair avant le match. Je ne voulais pas dire au revoir à certains mecs ce soir. On se rajoute une semaine ensemble, et on essaiera d’en rajouter une autre…

La fin du match est folle avec plusieurs occasions d’essais contre vous après la sirène. Vous vous êtes accrochés !

R.S. : C’est le destin, c’est comme ça. Cela devait se passer comme ça. Il y a eu des essais refusés, des arbitrages vidéo. En première période aussi. Je trouve que l’on était bien. La semaine a été atypique. Les jours de bringue n’effacent pas les onze mois de préparation. Cela nous a fait du bien de ne pas jouer au rugby et de passer du temps ensemble. Je pense que l’on était vraiment bien physiquement.

De l’énergie, il va en falloir pour aller à Toulouse…

R.S. : Oui, bien sûr ! C’est toujours plaisant de se qualifier dans le top 6. C’était l’objectif. Après avoir été sacré Champion d’Europe, on voulait rentrer dans les six et c’est chose faite. Ce sera un déplacement à Toulouse. Peu importe où l’on va, on est dans l’objectif.

Les Toulousains étaient lauréats de la Champions Cup avant vous, est-ce qu’il y a comme un parfum d’Europe encore ?

R.S. : On reste sur plusieurs défaites face à Toulouse (cinq au total, ndlr). C’est notre bête noire. On va bien se préparer pour essayer de faire le meilleur match mais c’est vrai que toutes les dernières confrontations face à Toulouse, j’ai du mal à me souvenir de la dernière victoire (le 14 septembre 2019, ndlr).

Ce qui reste important, c’est la dynamique avec cette victoire à Lyon et le fait de pouvoir enchainer des succès.

R.S. : Forcément. En gagnant ici, on savait que l’on rentrait dans les six. La dynamique est toujours bonne. Cela donne de l’énergie. Le lundi sera plus agréable. C’est une belle fin de saison et on a envie d’aller au bout. On veut continuer, passer des moments ensemble, et faire des bringues ensemble. Ce n’est pas pareil d’aborder une semaine après avoir gagné. On ne jouait pas pour rien, car le classement n’était pas figé.

Avec les succès, cela renforce justement la force de ce groupe…

R.S. : Je pense que tu prends conscience que c’est possible, tout simplement. On avait fait le tour des vice-champions. Ça fait du bien de tourner un peu, de ne plus être le petit qui n’a jamais rien gagné. Cela fait du bien de partager un peu.