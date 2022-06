L’attente est énorme autour de lui. Il faut dire que Nelson Épée est devenu une star du circuit mondial à VII, où ses exploits avec l’équipe de France font le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Il avait déjà fait parlé de lui lors du Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans la saison dernière, inscrivant notamment un triplé face à l’Angleterre. Le genre d’exploit qui ne passe pas inaperçu.

A 21 ans, l’ailier toulousain vient de s’engager pour deux saisons supplémentaires avec France 7 où sa vitesse et ses crochets feront encore des merveilles jusqu’aux jeux olympiques de Paris. C’est aussi l’occasion pour le Stade toulousain de protéger cette pépite qui fait déjà tant parler, que tout le monde voudrait voir briller au plus haut niveau. Depuis le départ de dernière minute de Cheslin Kolbe pour Toulon l’été dernier, Nelson Épée a souvent été annoncé comme son successeur. Reste que la vitesse du Toulousain ne fait pas tout et il doit encore apprendre dans l’ombre pour ne pas se brûler les ailes. Le double projet avec France 7 est donc idéal selon le principal intéressé : "Le sept m'a permis de m'aguerrir que ce soit physiquement ou sur les contacts car il y a beaucoup de ruck et d’impact. Quand je suis passé sur le quinze ça allait. Je n’ai pas vu un grand écart de niveau." Face à Biarritz, il fêtait sa troisième titularisation avec le Stade. Il a profité de la fête collective pour inscrire son premier essai chez les professionnels.

Présent face à La Rochelle ?

Alors qu’il a déjà annoncé qu’il finirait cette saison avec son club avant de retrouver France 7 après les vacances, Nelson Épée peut-il franchir une nouvelle étape en intégrant le groupe toulousain pour les phases finales ? C’est une option de plus en plus crédible puisque Dimitri Delibes n’est toujours pas revenu à la compétition depuis sa blessure lors du quart de finale européen face au Munster. Il devrait pouvoir faire son retour pour ce match de barrage face à la Rochelle. Sera-t-il prêt à temps ? Derrière, aucune hiérarchie n’est réellement établie pour accompagner Matthis Lebel. L’Argentin Juan Cruz Mallia est le choix numéro un cette saison mais sa polyvalence pourrait l’amener à prendre place sur le banc, puisqu’il peut aussi bien couvrir le poste de centre où il faut aussi composer avec la fin de saison de Santiago Chocobares. Un rôle que Lucas Tauzin peut aussi tenir mais il est actuellement blessé.

De son côté, Arthur Bonneval n’a plus disputé la moindre rencontre depuis début février en raison d’une blessure au visage. Même si l’expérience plaide pour sa cause, l’absence de compétition l’handicape énormément par rapport à Nelson Épée qui a apporté des garanties lors du match contre Toulon au Vélodrome et donc face à Biarritz même si l’adversité n’était pas la même. Sa présence à une aile pour affronter La Rochelle en match de barrage n’est donc pas qu’un simple fantasme.