C’est face à La Rochelle, à Lens et en demi-finale de Champions Cup (20-13), que le demi d’ouverture du Racing 92 Finn Russell s’est dernièrement blessé au genou. L’international écossais (29 ans, 62 sélections) souffre donc d’une entorse et a logiquement manqué les deux derniers matchs disputés par les Racingmen, à Montpellier (22-31) et contre Toulon, à Nanterre (21-16). Même si sa prestation en demi-finale de Coupe d’Europe avait été mitigée, l’ancien meneur de jeu des Glasgow Warriors reste un cadre du club des Hauts-de-Seine, le chef de l’attaque francilienne et, qu’on le veuille ou non, un animateur comme il en existe peu, sur le continent européen. Au Racing, la connexion entre le Lion britannique et Virimi Vakatawa est par ailleurs excellente et il est admis, du côté du Plessis-Robinson, que le Franco-Fidjien n’est jamais aussi fort que lorsqu’il peut compter sur "White chocolate" (c’est ainsi que l’Irlandais Simon Zebo surnomme Russell) à son intérieur.

Vers un duel Jalibert-Gibert

Mais où en est Finn Russell ? Et pourra-t-il affronter l’Union Bordeaux-Bègles en quarts de finale, dimanche soir ? Si la convalescence du joueur a plutôt bien avancé ces derniers jours, Finn Russell ne devrait toutefois pouvoir être opérationnel en Gironde, ce week-end. Sauf miracle, le jeune Antoine Gibert, convaincant face à Toulon samedi soir et jamais décevant lorsqu’il doit monter au front, devrait donc démarrer à Bordeaux et une nouvelle fois retrouver, face à lui, l’international français Matthieu Jalibert. La dernière fois que ces deux hommes s’étaient croisés sur un terrain, c’était l’an passé, en quart de finale de Champions Cup et ce jour-là, Jalibert avait remporté son duel, signant un match quasi parfait dans l’occupation et les tirs aux buts (24-21).