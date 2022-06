Leur présence est logique au vu de leur niveau de jeu, mais Matthieu Jalibert et Maxime Lucu sont aussi dans le groupe France "à cause" d'une défaite en demi-finale de Top 14. Face au futur champion montpelliérain, les Bordelais ont perdu tout espoir de Brennus et mettaient un terme à une saison un peu bizarre, marquée de moments forts, mais aussi de gros trous d'airs comme en fin de saison. Cela s'est matérialisé par de nombreuses défaites, dont une inattendue à Perpignan lors de la dernière journée, qui a créé de vives tensions dans le vestiaire Bordeaux & Blanc.

Jalibert a, malgré lui, été au centre de cet épisode délicat, en étant visé par les critiques de Christophe Urios. L'entraîneur voulait bousculer ses cadres, il s'en est donc pris à son ouvreur international, qui n'a pas eu une saison facile, loin de là. Pourtant, à l'instar de son équipe, tout avait bien commencé en début de saison. De nombreuses victoires, des prestations abouties, une place de titulaire en équipe de France lors de la tournée d'été et un Oscar Midi Olympique en fin d'année civile... Tout allait pour le mieux.

Jalibert pour concurrencer Ntamack

Mais une blessure au quadriceps venait ensuite le tenir éloigné des terrains. Plusieurs mois même, puisque le précieux ouvreur rechutait plusieurs fois, comme lors de l'échauffement de la rencontre face à Pau. C'est de chez lui, qu'il a vu l'équipe de France réaliser un grand chelem historique lors du dernier Tournoi des 6 Nations et Romain Ntamack assurer dans le rôle d'ouvreur. Le Toulousain étant laissé au repos pour la tournée au Japon, Jalibert a donc beaucoup à montrer.

XV de France - Matthieu Jalibert et Romain Ntamack (France)Icon Sport

En tant que titulaire, probablement, il voudra prouver aux yeux de tous qu'il a l'étoffe pour concurrencer Ntamack chez les Bleus, et le niveau le guider une équipe dans les grands rendez-vous, quoi que dise Christophe Urios. Ce premier rendez-vous face au Japon, pourrait donc être un défouloir pour Jalibert, une occasion de montrer son rugby. Cela est d'autant plus possible qu'il devrait samedi être servi par son coéquipier en club, Maxime Lucu.

Lucu enfin titulaire en bleu ?

La situation du demi de mêlée est différente. Celui qui vient de boucler la meilleure saison de sa carrière est un leader adoré à Bordeaux et un remplaçant plafonné en équipe de France. Plafonné pourquoi ? Parce que Dupont devrait rester devant lui dans la hierarchie, même si la tournée de l'ancien Biarrot était une franche réussite. De bonnes performances lui permettraient tout de même de garder son rôle de doublure de luxe, en s'extirpant de la concurrence de Baptiste Couilloud par exemple. Celui qui est vainqueur du grand chelem en 2022 pourrait donc prendre cette tournée comme un bonus. Il devrait enfin s'afficher avec le numéro 9, et poursuivre sa saison d'exception et sa quête de sensations.

Tournoi des 6 Nations - Maxime Lucu (XV de France)Icon Sport

En forme olympique cette saison, grâce notamment à une certaine confiance acquise en équipe de France justement, Maxime Lucu souhaitera enfin, comme Jalibert, oublier une fin de saison morose avec Bordeaux. Les deux girondins pourraient aussi être accompagnés du centre Yoram Moefana et du deuxième ligne Thomas Jolmès dans le XV de départ, alors que Romain Buros et Bastien Vergnes-Taillefer sont aussi dans le groupe. Le Japon devrait être un moyen de déjà souffler pour les Bordelais. Comme un avant-goût des vacances.