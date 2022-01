Véritable métronome du jeu bordelais depuis maintenant plusieurs saisons, Jalibert a disputé onze matchs avec les Bordeaux & Blanc cette saison, pour trois essais marqués et 109 points inscrits au total. Avec les Bleus, l'ouvreur avait profité du match contre la Géorgie lors de la tournée d'automne pour marquer son premier essai international, sur la pelouse du Matmut-Atlantique de... Bordeaux. "Je crois que cette récompense, c'est le travail qui porte ses fruits donc je suis plutôt content de ce qui se passe en ce moment", accordait l'ouvreur sur scène.

Urios : "Je crois que je n'ai jamais vu un joueur avec autant de talent"

Récompensé par l'Oscar Midol, Matthieu Jalibert recevait les éloges de son entraîneur et de son président. "Malgré le fait qu'il soit blond... plaisantait d'abord Urios. Mais il est assez représentatif de ce que fait le groupe. Il a cette capacité d'être un merdeux et c'est un garçon qui t'oblige à progresser. Et depuis que je suis arrivé, j'ai beaucoup progressé. Ça fait 20 ans que je suis avec les professionnels, et je crois que je n'ai jamais vu un joueur avec autant de talent."

"On sait tous qu'on a besoin de joueurs comme ça pour aller chercher des titres, concédait de son côté Marti. C'est comme une étoile tombée du ciel, qu'on fait tout pour cultiver". Les Bordelais ont en tout cas au moins jusqu'en 2025 pour étoffer leur joueur star.