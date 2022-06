C’est au centre d’entraînement des Shining Arcs, l’équipe d’Israel Folau, Greig Laidlaw et Liam Gill que les coéquipiers de Charles Ollivon ont réalisé leur deuxième entraînement de la semaine. Dans la lointaine banlieue de Tokyo et sous un soleil de plomb, on a ainsi pu voir à quoi ressemblerait l’équipe qui affrontera le Japon samedi après-midi. Si l’on en croit la séance du jour, le néo-Rochelais Yoan Tanga, auteur d’une superbe saison avec le Racing 92, devrait connaître sa première titularisation en équipe de France au poste de numéro 8.

Pour rappel, il était déjà le troisième-ligne centre de ces Barbarians britanniques à forte coloration tricolore qui avaient battu le XV de la Rose à Twickenham (21-52), il y a quinze jours.

Parmi les néo-cappés du groupe France, on devrait aussi retrouver le Bordelo-Béglais Thomas Jolmes, convaincant avec l’équipe de Christophe Urios tout au long de la saison mais hors du groupe pour les phases finales du Top 14. Son profil, à priori plus coureur que celui du massif Rémi Picquette, a visiblement convaincu les sélectionneurs qui s’attendent, dans la fournaise de Toyota City, à beaucoup se déplacer face à une équipe japonaise largement victorieuse de l’Uruguay la semaine dernière et mettant énormément de vitesse dans tout ce qu’elle entreprend.

XV de France - Thomas Jolmes lors d'un entraînement au Japon.Icon Sport

Virimi Vakatawa et Yoram Moefana au centre ?

Selon toute vraisemblance, les Bordelais Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, habituels remplaçants du combo toulousain Ntamack-Dupont, mèneront le jeu de la sélection tricolore pour ce premier test. Jalibert, dont la dernière titularisation en équipe de France remonte au match face à la Géorgie, en novembre dernier, aura l’occasion de prouver que sa blessure aux ischio-jambiers n’est plus qu’un lointain souvenir. Quant à Maxime Lucu, excellent toute la saison avec l’UBB, il connaîtra samedi la première titularisation de sa carrière internationale.

Enfin, s’il avait un temps été question que Damian Penaud soit essayé au milieu du terrain, c’est finalement Virimi Vakatawa qui sera associé à Yoram Moefana au centre, le Clermontois Penaud conservant sa place sur l’aile droite, Mathis Lebel démarrant avec le numéro 11 sur les épaules. À Toyota, Melvyn Jaminet sera comme à l’habitude chargé des tirs aux buts.

L’équipe probable

15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Moefana, 11. Lebel ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Tanga, 6. Cretin ; 5. Jolmes, 4. Flament ; 3. Bamba, 2. Mauvaka, 1. Gros

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Lavault, 20. Macalou, 21. Tolofua, 22. Couilloud, 23. Hastoy