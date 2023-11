Le XV de France sait désormais quelles équipes seront à son programme des test-matchs de novembre, en 2024 et 2025. Il croisera toutes les nations du Sud et assimilées.

Sitôt la Coupe du monde 2023 refermée que toutes les nations se projettent déjà sur la suite. Si le XV de France débutera le Tournoi des 6 nations 2024 par un choc au sommet face à l’Irlande, le vendredi 2 février au Stade Vélodrome de Marseille en prime time (21h), il connaît également le programme des test-matchs qui l’attendent en novembre. Cette fenêtre internationale débutera par une rencontre contre le Japon, le samedi 9 novembre. Les Bleus affronteront ensuite les All Blacks, dans le choc cette séquence d’automne, le 16 novembre. Enfin, les hommes de Galthié défieront l’Argentine, le 23 novembre.

Retrouvailles avec l’Afrique du Sud en 2025

Ces affiches, qui ont été transmises et validées du côté de World rugby, sont également déjà planifiées pour l’année suivante. À l’automne 2025, la France défiera consécutivement l’Afrique du Sud (8 novembre 2025), les Fidji (15 novembre) et l’Australie (22 novembre). Cette année 2025 marquera donc les retrouvailles entre les Bleus et leurs bourreaux sud-africains, doubles champions du monde en titre et qui les avaient éliminés d’un petit point (29-28) en quart de finale de la dernière Coupe du monde.

Le programme des test-matchs de novembre 2024 et 2025 2024 9 novembre : France – Japon 16 novembre : France – Nouvelle-Zélande 23 novembre : France – Argentine 2025 8 novembre : France – Afrique du sud 15 novembre : France – Fidji 22 novembre : France – Australie

Place à la Nations Cup en 2026

Enfin, en 2026, ces tournées d’automne n’auront pas lieu puisqu’elles laisseront place, pour la première fois, à la Nations Cup nouvellement créée. Une compétition pour laquelle le XV de France ne connaît pas encore son programme, même s’il est déjà établi qu’entre l’été et l’automne, il croisera la route de la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Japon, les Fidji et l’Argentine.