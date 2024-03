Le XV de France, qui affronte l’Angleterre ce samedi soir, devrait disputer cet été pas moins de quatre rencontres (dont deux tests face à l’Argentine), notamment un match de gala le 22 juin au stade San Mamès contre une sélection mondiale.



Le contrat a été signé il y a quelques semaines. Selon nos informations, le XV de France va disputer un match de préparation contre une sélection mondiale, qui sera entraînée par l’ex-sélectionneur des All Blacks, Ian Foster, le samedi 22 juin prochain au stade San Mamès de Bilbao. La FFR s’est mis d’accord avec l’habituel promoteur des Barbarians britanniques. La fédération toucherait un minimum garanti sur les recettes. Fabien Galthié se voit proposer une rencontre supplémentaire dans son programme. Et la LNR a donné son feu vert, car pas mal de cadres du XV de France seront exemptés de cette rencontre ainsi que de la tournée en Argentine qui suivra.

Nos confrères de Sud-Ouest avaient révélé le projet, il y a près d’un mois. Un projet qui est devenu réalité. Le sélectionneur Fabien Galthié devrait annoncer aux alentours du 17 juin, un groupe de 28 joueurs qui préparera cette rencontre de gala, où l’on espère voir des garçons comme Aaron Smith ou Owen Farrell défendre les couleurs d’une sélection mondiale. Dans un premier temps, à la fédération on souhaitait lui opposer un XV de France développement, avec des joueurs à fort potentiel mais pas forcément internationaux, mais au fil des négociations, et afin de remplir plus facilement le stade de l’Athletic Bilbao et ses 52 000 places, il a été décidé que ce serait le XV de France qui honorerait ce match même si la rencontre ne devrait pas compter comme une sélection.

Philippe Saint-André était pressenti pour diriger cette équipe prestigieuse qui défiera celle coachée par Fabien Galthié. Seulement l’ancien sélectionneur (2012-2015), participera à cette date, au parcours de la flamme olympique comme porteur, dans sa ville natale de Romans sur Isère. C’est donc le Néo-Zélandais Ian Foster qui le suppléera.

Fabien Galthié connaît donc précisément son programme de l’été. D’abord, un premier match le 22 juin à Bilbao, sans les joueurs des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales du Top 14 qui se dérouleront le même weekend à Bordeaux. A l’issue, il annoncera un groupe de 42 joueurs, amputé de cadres tel Ramos, Cros, Atonio, … et ce même si leur club ne dispute pas la finale, pour la tournée une tournée en Argentine de deux tests (6 et 13 juillet) mais aussi un match contre l’Uruguay le 9 ou 10 juillet.