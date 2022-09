Les supporters toulonnais vont avoir le plaisir de retrouver Mathieu Bastareaud du côté de Mayol ! Ce jeud, le RCT a officialisé le retour de l'international français aux 54 sélections avec le XV de France. Gravement blessé aux deux genoux en novembre 2021 sous la tunique lyonnaise, le troisième ligne aura donc réussi son pari de retrouver le plus haut niveau du rugby français. Bastareaud a déclaré : "Désormais, j’ai qu’un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d’en offrir à tous les supporters Rouge & Noir. Et si cela peut s’accompagner de grandes victoires, je serai comblé…"

Il y a du mouvement en interne au Racing 92 ! En tous cas, c'est ce qu'annonce RMC ce jeudi en annonçant que l'ouvreur des All Blacks Beauden Barrett (31 ans, 107 sélections) aurait été proposé au club francilien. Le poste d'ouvreur serait la priorité des Ciel et Blanc en vue de la saison prochaine, alors que Laurent Travers pourrait finalement rester à son poste une saison de plus.

Montpellier s'apprêterait à frapper très lourd sur le marché des transferts. Le champion de France en titre serait sur le point d'enrôler le All Black George Bridge (27 ans, 19 sélections) dans les prochaines semaines, selon les informations de RMC. L'ailier, qui n'a pas été retenu dans le groupe des Blacks pour le Rugby Championship, aurait convenu d'un accord avec le MHR. Cette arrivée serait un gros coup de la part des Montpelliérains, qui s'étaient laissés le temps de recruter un trois-quarts polyvalent cet été. Bridge correspond au profil, vu qu'il couvre les postes d'ailier et d'arrière.

Douze jours après avoir écrasé l’Argentine (53-03), les Néo-Zélandais ont réussi à enchaîner une seconde victoire consécutive. Opposés aux Wallabies au Marvel Stadium de Melbourne, les garçons de Ian Foster se sont imposés 37-39 après un match complètement fou. Grâce à ce résultat, ils confortent leur première place dans ce Rugby Championship et restent maîtres de leur destin pour la victoire finale. Ils recevront l’Australie à l’Eden Park, le 24 septembre, pour le dernier match décisif.

Après avoir annoncé dimanche dernier le groupe des 32 joueuses sélectionnées pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, le XV de France féminin a révélé ce jeudi un nouveau maillot, spécial pour cet événement. Ce dernier est un hommage au pays du long nuage blanc, qui organise la compétition. "La fougère argentée, symbole du pays du Haka, s’est avérée être la meilleure inspiration. Les joueuses ont également voulu honorer leur drapeau, leur nation. Pour cela, elles ont choisi de revisiter les courbes d’une plume de coq. Le mariage de ces deux emblèmes a donné naissance au design positionné sur l’ensemble des épaules", a expliqué la Fédération Française de Rugby via un communiqué.