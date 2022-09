Après plus de trois mois de préparation intensive, Mathieu Bastareaud a donc réussi son pari ! Le troisième ligne va retrouver le Top 14 avec le RCT lors de cette saison 2022/2023. Ces derniers jours, l'ancien Lyonnais a reçu l'aval du staff médical et sportif pour intégrer l'effectif varois pour la suite de la saison. À l'intersaison, le staff du RCT avait accepté la présence de Bastareaud à l'entraînement tout en gardant l'idée de lui faire signer un contrat s'il arrivait à valider les prérequis indispensables à la pratique du rugby à haut niveau. Nous sommes donc en mesure de penser qu'il a pleinement donné satisfaction aux dirigeants de la Rade qui comptet désormais sur lui pour la suite de la saison.

Après sa signature, Mathieu Bastareaud s'est exprimé : "Je suis très heureux de signer officiellement un nouveau contrat avec le Rugby Club Toulonnais. Je remercie les équipes médicales, les staffs et les joueurs qui m’ont accompagné durant ces derniers mois et qui m’ont accueilli ici les bras ouverts. Je remercie également mon entourage familial sans qui je n’aurais pas eu la force mentale de rebondir et de retrouver les terrains aujourd’hui. Désormais, j’ai qu’un seul objectif en tête, celui de prendre du plaisir et d’en offrir à tous les supporters Rouge & Noir. Et si cela peut s’accompagner de grandes victoires, je serai comblé…"

L'arrivée de l'ancien parisien offre une solution supplémentaire a duo Azéma-Mignoni au poste de troisième ligne. En l'absence de Facundo Isa, retenu avec les Pumas argentins pour le Rugby Championship, le RCT ne possèdait "que" Sergio Parisse comme numéro huit de métier lors des deux premières journées. L'arrivée de Bastareaud ajoute un troisième ligne centre supplémentaire qui ne sera pas de trop. À l'heure où sont écrites ces lignes, difficile d'affirmer si, oui ou non, Mathieu Bastareaud va retrouver les terrains dès ce dimanche soir face à Clermont. Un retour qu'il pourrait effectuer à Mayol, lieu où ses deux genoux avaient lâché il y a un peu moins d'un an. Petit clin d'oeil de l'histoire...