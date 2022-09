Star internationale et meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, Beauden Barrett pourrait rallier l'hexagone ! Selon les informations de RMC, le demi d'ouverture de la Nouvelle-Zélande serait en contact avec le Racing 92 pour une possible arrivée après la Coupe du monde 2023. Celui qui a récemment participé à la victoire des Blacks sur l'Australie au Marvel Stadium (37-39) aurait même été proposé au club francilien. Il faut dire aussi que la recherche d'un ouvreur est une des priorité du recrutement des Ciel et Blanc la saison prochaine.

Barrett ou Jalibert pour le poste d'ouvreur ?

Finn Russell, arrivé en 2018, est entré dans sa dernière année de contrat et son futur avec le club francilien serait plus que flou. L'arrivée de Barrett, qui est revenu aux Blues après un passage au Japon, serait alors un énorme coup. En plus du All Black, le Racing 92 n'aurait pas abandonné l'espoir de recruter l'ouvreur bordelais Matthieu Jalibert (23 ans, 17 sélections). Sous contrat jusqu'en 2025, l'international tricolore aurait changé d'agent récemment, et avait été suivi la saison dernière proche de la capitale avant sa prolongation de contrat.

Même s'il sera encore sous contrat en fin de saison, rien n'empêche le Racing 92 de racheter le bail de Jalibert, comme il l'avait fait avec Cameron Woki en fin de saison dernière. Enfin, RMC annonce que selon ses informations, Laurent Travers pourrait continuer une saison de plus dans ses fonctions de manager. S'il semblait assuré que Travers prenne de la hauteur et que le nom de Stuart Lancaster était sur la table pour le remplacer la saison prochaine, rien ne serait finalement tranché... Les choses bougent au Racing 92 !