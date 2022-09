"La fougère argentée, symbole du pays du Haka, s’est avérée être la meilleure inspiration. Les joueuses ont également voulu honorer leur drapeau, leur nation. Pour cela, elles ont choisi de revisiter les courbes d’une plume de coq. Le mariage de ces deux emblèmes a donné naissance au design positionné sur l’ensemble des épaules", a expliqué la Fédération Française de Rugby via un communiqué. En plus de cela, le leitmotiv "humbles et affamés" sera inscrit à l'intérieur de leur col.

Enfin, la FFR précise qu'en haut du dos, "à l’intérieur du maillot, une poche GPS est intégrée pour que le staff puisse analyser les données des joueuses." La Coupe du monde se déroulera du 8 octobre au 12 novembre et les Bleues seront bien équipées.