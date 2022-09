Douze jours après avoir écrasé l’Argentine (53-03), les Néo-Zélandais ont réussi à enchaîner une seconde victoire consécutive. Opposés aux Wallabies au Marvel Stadium de Melbourne, les garçons de Ian Foster se sont imposés 37-39. Grâce à ce résultat, ils confortent leur première place dans ce Rugby Championship et restent maîtres de leur destin pour la victoire finale. Ils recevront l’Australie à l’Eden Park, le 24 septembre, pour le dernier match décisif.

Avec un petit point d’écart entre la Nouvelle-Zélande (première) et l’Argentine (dernière), c’est peu dire que ce Rugby Championship, à deux journées de la fin, restait terriblement indécis. En ce sens, la rencontre entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande de ce jeudi valait déjà cher, dans la bataille pour la victoire finale.

Dès la première action du match, profitant d'une maladresse d’Holloway, qui ne captait pas le coup d’envoi de Mo’unga, les All Blacks mettaient directement l’Australie sous pression. Après deux pénaltouches près de l’en-but adverse, Samisoni Taukei'aho, en force, venait inscrire les premiers points de ce match (5e). En coin, Richie Mo’ugna passait la transformation (6e), puis réussissait une pénalité (12e) et son équipe menait alors 0-10.

Privés de ballon sur l’entame, il fallait attendre la treizième minute pour voir la première possession des Wallabies dans ce match. Bernard Foley, face aux poteaux, débloquait le compteur des siens (3-10, 18e), puis l’Australie se mettait à camper dans le camp adverse. Kellaway, en coin, ne parvenait pas à aplatir le ballon dans l’en-but (22e) et peu avant la demi-heure de jeu, Rob Valetini, en force, ramenait finalement son équipe à hauteur des Blacks (10-10, 26e). Coupable d’avoir écroulé un maul, Dalton Papali'i recevait un carton jaune (26e), mais les garçons de Dave Rennie n’arrivaient pas à profiter de cette supériorité numérique. Pourtant, ils enchaînaient quinze temps de jeu à cinq mètres de l’en-but, mais une dernière faute au sol venait anéantir les efforts des locaux (33e).

La Nouvelle-Zélande menait 13-31 à la 56e

Sur l’action suivante, l’Australie recevait deux cartons jaunes coup sur coup (Wright et Swain), mais là aussi, la Nouvelle-Zélande, trop maladroite, ne bonifiait pas son temps fort. L’essai de Taukei'aho (37e) était logiquement refusé à cause d’un en-avant, et à la mi-temps d’un match plutôt haché jusque-là, les deux équipes étaient dos à dos (10-10).

Comme en première période, les Néo-Zélandais démarraient fort la seconde période. D’abord, Taukei'aho s’offrait un doublé (10-17, 41e). Ensuite, profitant de sa (nouvelle) supériorité numérique, suite au carton jaune adressé à Gordon (51e), la Nouvelle-Zélande accélérait. Richie Mo’unga (52e), puis Will Jordan à la retombée d’une belle passe au pied de Beauden Barrett (55e), inscrivaient deux nouveaux essais et creusaient l’écart au tableau d’affichage (13-31, 56e).

L’erreur de Foley coûte cher

Alors qu’on les pensait dépassés, les Australiens réagissaient à l’heure de jeu. Bien servi à hauteur par Bernard Foley, Andrew Kellaway réduisait l’écart (20-31, 62e). Cinq minutes plus tard, ce même Kellaway, à la conclusion d’une attaque en première main, relançait complètement les débats (27-31, 67e). Richie Mo'unga, sentant le réveil australien, redonnait sept points d’avance à son équipe (27-34, 71e), mais les Wallabies égalisaient sur l’action suivante, grâce à un essai de Peter Samu, en bout de ligne (34-34, 72e).

Dans une fin de match complètement folle, Nic White, très bon face aux Blacks, ne tremblait pas au moment de taper une pénalité lointaine, qui donnait l’avantage à l’Australie pour la première fois du match (37-34, 77e). Mais la Nouvelle-Zélande revenait de suite dans le camp adverse, obtenait une pénalité et tapait en touche. Solidaires en défense, les coéquipiers de James Slipper, grâce à un ballon gratté par Lalakai Foketi, récupéraient une pénalité. On pensait le match terminé, mais Bernard Foley, malgré les avertissements de M. Raynal, mettait trop de temps à jouer ladite pénalité. L’arbitre français donnait donc une mêlée à la Nouvelle-Zélande et Jordie Barret, bien servi par Will Jordan, marquait en coin l’essai de la gagne (37-39).