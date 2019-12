Le Top 10 des articles les plus lus en 2019 sur Rugbyrama

Fabien Galthié s’était refusé à toute sortie médiatique depuis qu’il a intégré le staff du XV de France en mai dernier. Présent à la cérémonie des Awards World Rugby, le futur sélectionneur des Bleus a rompu son silence radio. 189 155 lectures sur ce papier d'Anthony Tallieu.

Auteur du premier essai et alors qu’il réalisait jusque-là un grand match, Sébastien Vahaamahina a commis l’irréparable à la 47e minute. Et son expulsion a précipité la chute des Bleus... Un article de Jérémy Fadat (Midi Olympique) qui a attiré 192 360 lecteurs.

World Rugby a prévenu la France et les Etats-Unis que la rencontre entre les deux équipes était menacée en raison du typhon Mitag. Ce papier rédigé par Nicolas Augot (Midi Olympique) a été lu 192 878 fois.

Le typhon Hagibis est le plus grand enregistré depuis 60 ansTwitter

L'ancien sélectionneur du XV de France a reçu Midi Olympique chez lui, samedi, deux jours après son passage devant le conseil de prud’hommes. "J’ai vraiment eu besoin de ces deux journées pour me reposer. Jeudi soir, j’étais exténué. C’était éprouvant." Novès, pourtant, ne lâche rien. Sa rancœur est toujours là, immense. Morceaux choisis. Une interview de Leo Faure (Midi Olympique) pour 196 000 lectures.

Au terme d’un match qu’elle a maitrisé de bout en bout, l’Afrique du Sud est venue à bout de l’Angleterre pour décrocher son troisième titre de champion du monde (12-32). Largement dominateurs dans le combat et en mêlée fermée, les coéquipiers de Vermeulen ont d’abord fait la course en tête grâce à des pénalités de Pollard avant d’inscrire deux essais en fin de match. 197 511 lectures sur ce papier d'Emiliens Vicens.

Sanctionné d'un carton rouge logique, le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina n'avait pas encore pris la parole depuis son geste coupable dimanche après-midi en quart de finale du Mondial face au pays de Galles. Il a finalement souhaité s'exprimer via un texte court qu'il nous a fait parvenir. Ce papier d'Arnaud Beurdeley (Midi Olympique) a été lu 228 593 fois.

Sébastien VahaamahinaGetty Images

Après plus de 24 heures de tractations, World Rugby a tranché : le match entre la France et l'Angleterre, initialement prévu samedi à Yokohama, ne sera pas joué. Le typhon Hagibis en empêche la tenue. Les Bleus termineront deuxièmes de leur poule. 281 137 lectures pour ce papier de Leo Faure (Midi Olympique)

Après l'annulation des rencontres Angleterre - France et Nouvelle-Zélande - Italie, la colère gronde de l'autre côté des Alpes. Avec ce match nul, la Squadra Azzurra est en effet éliminée de la Coupe du monde sans avoir pu jouer sa chance contre les All Blacks. Et l'amertume est grande chez Sergio Parisse et Conor O'Shea qui se sont présentés en conférence de presse. L'article écrit par Quentin Put (Midi Olympique) a recueilli 292 417 lectures.

Les caméras de TF1 ont capté un moment très intime du XV de France après la défaite face au pays de Galles (20-19). Vahaamahina a présenté ses excuses au groupe pour son expulsion, des larmes ont coulé et surtout, Guilhem Guirado a livré un discours inspirant aux plus jeunes : ils ont du talent, ils iront loin mais ils doivent faire preuve de plus de discipline..

Au coup de sifflet final de France-Argentine (23-21), les esprits se sont échauffés. Français et Argentins ont lancé une bagarre générale, rapidement maîtrisée par l'arbitre.