Officiel : France-Angleterre est annulé

Il aura fallu 24 heures de négociations, d'informations contradictoires et de discussions tendues sur fond de typhon Hagibis pour en arriver là : le match entre la France et l'Angleterre, initialement prévu samedi à Yokohama, ne sera pas joué. Les fortes pluies et vents annoncés sur Tokyo ce week-end ont eu raison de ce dernier match de la poule C, à l'enjeu certes mineur : les deux nations étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Selon le règlement en vigueur à World rugby, le match sera enregistré pour la postérité sur le score nul de 0-0. Les Bleus, actuellement deuxième de leur poule, conserveront donc leur position et affronteront, en quart de finale, le premier de la poule D (pays de Galles ou Australie).

Autres matchs menacés par le typhon Hagibis, annoncé comme le plus fort jamais connu au Japon depuis 1996 : Nouvelle-Zélande-Italie, prévu samedi (13h45) à Toyota, est également annulé ; Australie-Géorgie, prévu vendredi (12h15) à Shizuoka, est maintenu ; Irlande-Samoa, prévu samedi (19h45) à Fukuoka, est maintenu ; enfin, le match entre le Japon et l’Écosse, prévu dimanche à Yokohama (en pleine zone de typhon) est en suspens. C'était le cas le plus épineux à gérer pour World Rugby, cette rencontre étant décisive dans la course aux phases finales. World Rugby n'a pas tranché et reporté sa décision à dimanche matin, quelques heures avant la tenue théorique du match.