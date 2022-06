Le MHR soulève son premier Brennus, Saint-André dira stop en 2025... Les 5 infos du week-end

En s'imposant ce vendredi soir (29-10), Montpellier s'est offert le premier bouclier de Brennus de son histoire. Après l'avoir tant convoité et deux finales perdues (2011 et 2018 contre respectivement Toulouse et Castres), ce titre décroché est le plus beau cadeaux que le groupe pouvait offrir aux historiques qui quittent le club (Paillaugue, Galletier), ou raccrochent les crampons (Guirado, Ouedraogo).

A peine le bouclier soulevé, Philippe Saint-André a confié au micro d'RMC qu'il avait déjà pris sa décision concernant son futur. Arrivé au club en situation de crise, il a su, en 18 mois, décrocher un titre européen et un bouclier de Brennus. "J'ai un contrat jusqu'en 2025 mais après j'arrêterai parce que j'ai 55 ans" a déclaré PSA.

Finale TOP 14 - Saint-André (Montpellier)Icon Sport

Cantonnés à leur hôtel ou leur terrain d'entraînement depuis leur arrivée au Japon à cause des tests positifs au Covid-19 de Luc, Spring, Edwards et Labit, les Bleus vont pouvoir respirer. En effet, la FFR a annoncé dans un communiqué que la dernière série de tests n'avait cette fois-ci pas révélé de cas positif dans le groupe France.

XV de France - Aymeric LucIcon Sport

En plus du champion de France, ce week-end nous a réservé les deux champions de Fédérale 2 et 3, deux semaines après la victoire de Rennes en finale de Fédérale 1. Agde s'est imposé contre Isle-Jourdain au terme d'un match fermé et sans essai marqué (15-3). De leur côté, les joueurs de Ger-Séron-Bédeille se sont imposés face à ceux de Salanque Côte Radieuse sur le score de 28 à 19.

Le titre de Fédérale 3 pour les Béarnais de Ger-Séron-BédeilleOther Agency

Lors de la rencontre opposant l'Italie au Portugal (38-31), une première historique a eu lieu : c'est une équipe d'arbitres 100% féminine qui a officié durant l'intégralité du match. C'est même la première fois qu'une femme arbitre un pays jouant dans le Tournoi des VI Nations (l'Italie).