Plus joueurs, les Salanquais ont payé leurs erreurs et leurs quelques relances hasardeuses, se heurtant à une formation béarnaise très en place défensivement. Malgré un parcours sinueux en phase finale, cette dernière a fait preuve de constance et de sang-froid pour remporter le bouclier. Les deux équipes évolueront en Fédérale 2 la saison prochaine.