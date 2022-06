Dans une finale tendue et fermée, ce sont les joueurs d'Agde qui se sont imposés. Ils rentrent bien dans la rencontre grâce à leur ailier Escalle qui passe les trois premiers points du match dès la deuxième minute, avant de doubler la mise quatre minutes plus tard grâce à leur arrière Amoro. Les Lislois répondront à la 34e par leur buteur Faassen, mais à la mi-temps, ce sont bien les Agathois qui mènent 9-3. Ces derniers passeront deux pénalités supplémentaires en seconde période par l'intermédiaire de leur buteur international espagnol et arrière, une fois de plus. Une nouvelle finale remportée pour un club héraultais après le succès du MHR contre le CO en finale de Top 14 vendredi dernier (29-10) !