Cet été, les Bleus ont pris la direction du Japon, pour disputer deux test-matchs le 2 juillet à Toyota et le 9 juillet à Tokyo. Mais, avant de se rendre au pays du soleil levant, Max Spring, Aymeric Luc, Laurent Labit et Shaun Edwards ont tous été testés positif au COVID-19. Les joueurs négatifs ont pu rejoindre le Japon directement, mais en quarantaine par protocole, et depuis les deux joueurs manquants ont pu rejoindre le reste de l'effectif, au contraire des membres du staff qui suivent la préparation des matchs à distance. De plus, la FFR a annoncé aujourd'hui la dernière série de tests qui sont tous revenus négatifs. Cela annonce donc la levée de la quarantaine pour le groupe France, qui ne sera désormais plus cantonné à son hôtel et aux terrains d'entraînement.