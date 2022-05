Ça y est, La Rochelle a brisé la malédiction…

Toute la semaine, on avait dit que chacun devait prendre un peu de temps pour réfléchir. On voulait se prendre en main. Est-ce qu’on la voulait vraiment ? Il fallait penser au groupe. On devait réfléchir à ça. On a vu un groupe déterminé. On ne voulait pas laisser la Coupe au Leinster.

Qu’est-ce que représente ce trophée de manière individuelle ?

C’est quelque chose d’énorme. Comme après le grand chelem, il y a tellement d’émotions. C’est le vide. Tout le monde me montre les vidéos du port depuis que je suis ici. Demain, je vais réaliser. On ramène ce trophée à nos supporters. Ils le méritent plus que nous. Ils sont plus champions d’Europe que nous. Ils n’ont pas pu le vivre l’année dernière. J’ai hâte d’être à demain. On va leur offrir ce trophée.

Comment avez-vous réussi à faire flancher les avants du Leinster ?

C’est un gros bras de fer. On avait travaillé ce travail d’avants cette semaine. On se devait d’être à notre meilleur niveau. On savait que si nous on était irréprochables, on pouvait battre cette équipe du Leinster. On les a dominés en conquête et en défense. Notre ligne d’attaque a été en feu. Leyds et Rhule nous ont fait avancer également. Il y a eu un gros match de devant. C’est une victoire à 23. Tout était réuni aujourd’hui.

À quel point les supporters vous ont-ils porté durant cette rencontre ?

Sur la dernière action, on se trouve face à ce virage. Ça nous a porté. C’est pour ça que c’est la leur. Les supporters sont autant champions d’Europe que nous.

Propos recueillis par Mathias Merlo