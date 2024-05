Joris Jurand s'est à nouveau montré décisif avec Clermont en marquant un doublé face à Castres. L'ailier de l'ASM dresse un bilan étonnant de douze essais en seize matchs, toutes compétitions confondues.

Joris Jurand est en feu. L’ailier de Clermont a marqué face à Castres ses onzième et douzième essais en seize rencontres, cette saison.Dans un style radicalement différent d’Alivereti Raka, blessé, l’ancien briviste régale Christophe Urios par ses talents de finisseur. En première période, Jurand a appelé une passe au pied d’Urdapilleta pour à son tour taper par-dessus la défense castraise et filer entre les perches. Dans le deuxième acte, le Provençal de naissance a utilisé sa puissance pour faire exploser Filipo Nakosi et allonger son bras gauche dans l’en-but. Avec deux franchissements, trois plaquages cassés et sept courses, Joris Jurand a su bonifier chaque ballon. "Sur le premier essai, c’est un miracle parce que j’ai le bon rebond, mais sur le deuxième quand je vois Nakosi en travers je me dis que cela peut piquer ! Que ce soit Alivereti (Raka) ou Bautista (Delguy) on arrive à marquer donc c’est bien !".

Christophe Urios était soulagé de la victoire de Clermont face à Castres mais ce dernier pointait pour autant le manque de fraîcheur de ses hommes.https://t.co/As0AZaeaLd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 19, 2024

Urios : "Je revois le Joris que je voyais à Brive"

Aux côtés d’un Delguy toujours aussi imprévisible, l’ancien corrézien a su finir les coups. Pour sa première saison en Auvergne, Jurand grandit en même temps que le groupe. "Les ailiers qui ne marquent pas ne servent à rien. Il a la particularité d’être un vrai marqueur d’essais et au football, si un avant-centre ne marque pas, cela ne sert pas à grand-chose ! Joris est opportuniste, il a mis du temps à rentrer dans sa saison. Je ne le trouvais pas très bien intégré mais depuis quelques semaines je revois le Joris que je voyais à Brive" relevait Christophe Urios à l’issue de la partie.