Canal + s’est lancé ! Déja testé dans différents championnats, le diffuseur officiel du Top 14 a décidé d’équiper un joueur d’un micro durant toute une rencontre. C’est Jeremy Ward qui a expérimenté ce concept !

C’est une petite révolution en France. Les équipes de Canal + ont décidé d’équiper un joueur d’un micro durant tout un match. Pour cette première, le diffuseur officiel du Top 14 a misé sur la rencontre qui opposait le Stade français à l’Union Bordeaux-Bègles en clôture de la 24e journée du championnat. Et c’est donc Jeremy Ward qui a porté un micro tout au long de ce match.

Sur les extraits diffusés par Canal +, on entend dans un premier temps les impacts et la violence de certains chocs avant de plonger au cœur de cette rencontre. En immersion totale, le spectateur peut entendre les échages qui ont eu lieu entre le centre et ses coéquipiers. On peut aussi voir le Sud-Africain lancer des exercices de respiration sous les poteaux et donner quelques consignes. À l’issue du match, le spectateur est plongé dans le debrief d’après-match de Jeremy Ward qui a visiblement eu quelques crampes durant ce choc face à l’UBB…

Si cette innovation avait déjà été mise en place en Angleterre, le centre du Stade français était donc le premier à tester ce concept sur les pelouses du championnat français. Une réussite qui permet aux spectateurs d’être plongé au cœur du jeu, des échanges et des moments de joies des joueurs. Pour l’heure, Canal + n’a pas communiqué sur une éventuelle reconduction du concept mais il ne fait presque aucun doute que ces moments privilégiés avec les joueurs auront un franc succès !