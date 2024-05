Tous les joueurs majeurs du Stade toulousain, laissés au repos lors du déplacement à Montpellier, sont évidemment présents pour la préparer la finale de Champions face au Leinster. Et les Rouge et Noir pourront aussi compter sur Blair Kinghorn et Santiago Chocobares pour ce rendez-vous XXL.

Deux jours après leur victoire marquante à Montpellier, où le staff stadiste avait ménagé la grande majorité de ses cadres pour aligner une équipe largement rajeunie, les joueurs toulousains ont retrouvé le chemin de l’entraînement pour préparer sa finale de Champions Cup, samedi à Londres contre le Leinster. Un événement majeur pour lequel l’arrière ou ailier Blair Kinghorn devrait postuler. Victime d’une fracture du nez lors de la demi-finale victorieuse contre les Harlequins il y a un peu plus de deux semaines, l’international écossais avait échappé à l’opération mais ne s’était pas entraîné depuis. Ce lundi, il a participé à la séance collective de façon normale. Il y a donc de fortes chances de le voir sur la feuille de match au Tottenham Hotspur Stadium mais il faudra vérifier le ressenti du joueur quand l’intensité va monter au cours de la semaine. L’autre bonne nouvelle, elle vient du trois-quarts centre Santiago Chocobares. Suspendu trois semaines pour un plaquage haut face aux Quins par une commission de discipline devant laquelle il s’est présenté mercredi dernier, l’international argentin a procédé au "Head Coaching Process", selon les règlements internationaux. Des ateliers spécifiques visant à réduire la sanction d’une semaine. Ceux-ci ont été effectués et validés par World Rugby. Dès lors, Chocobares a désormais purgé sa suspension et il est disponible pour la finale. Comme Joshua Brennan évidemment, lequel a rassuré sur son état physique lors de son retour à la compétition au GGL Stadium, lui qui avait été touché à un mollet. L’arbitre Mathieu Raynal avec le groupe lundi et mardi Par ailleurs, les seules blessures du week-end passé concernent des jeunes joueurs, dont les chances de figurer parmi les vingt-trois hommes retenus étaient minces, même si le deuxième ligne Clément Vergé monte en puissance. Il a toutefois été victime d’une contusion à une épaule lors du succès face au MHR. L’ouvreur Valentin Delpy souffre d’une entorse de la cheville quand Marco Trauth a été commotionné. Pour rappel, Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille), Alban Placines (genou) et Maxime Duprat (cheville) ont fini leur saison. Enfin, et selon les traditions avant les matchs de Champions Cup à Ernest-Wallon, le club a demandé à un arbitre de Top 14 de partager deux journées d’entraînement avec l’effectif. Mathieu Raynal, qui officiait notamment lors de la dernière Coupe du monde, est ainsi présent ce lundi et ce mardi auprès du groupe rouge et noir pour aider à animer les séances. L’objectif : une piqûre de rappel sur les points de règlements et l’opportunité pour les joueurs de rester en éveil sur ce plan, alors que la discipline sera forcément un secteur déterminant face à l’ogre irlandais.