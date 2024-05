Le Leinster a perdu à Belfast ce samedi (23-21), lors de l'avant-dernière journée d'URC. C'était avec une équipe remaniée, à une semaine de la finale de Champions Cup, que les Leinstermen ont échoué, et perdu du terrain sur les deux premières places.

Les finalistes de Champions Cup évoluaient dans leur championnat respectif, chacun samedi, à l'extérieur, à près de 1 500 km de distance. Et les deux équipes, à une semaine du sommet pour le sacre de la Champions Cup, ont décidé de faire souffler leurs forces vives. Mais c'est là que la comparaison s'arrête. Si le Stade toulousain a prouvé que sa jeunesse pouvait briller au plus haut niveau, en l'emportant à Montpellier (22-29), les Leinstermen n'ont pas réussi à dominer la province de l'Ulster (23-21).

Un choix stratégique est particulièrement discuté en Irlande : à douze minutes du terme, James Ryan et les leaders du groupe, bien que la pénalité accordée soit dans les cordes d'Harry Byrne, décident d'aller en touche, alors que le score leur est favorable d'un petit point. Le ballon porté est bien défendu par l'Ulster, Tom Stewart remporte un turnover et John Cooney passe la pénalité de la gagne à longue distance.

Kieran Treadwell et les Ulstermen ont su renverser la vapeur dans le money time. Sportsfile / Icon Sport

Le problème dans ce revers ? C'est qu'il compromet grandement les chances dublinoises de finir dans les deux premières places. Et donc, de recevoir une éventuelle demi-finale d'United Rugby Championship à Croke Park. Le patron du sportif Leo Cullen a tenu à défendre ses joueurs : "Cela ne me dérange pas vraiment. Si cela avait été un match de phase finale, ça aurait été différent. Là, nous pouvions viser un quatrième essai synonyme de bonus offensif." La place dans le "top 4" est assurée toutefois, ce qui veut dire que la première échéance des quarts de finale sera disputée à domicile.

A noter que cette défaite à Belfast a été marquée par les sorties sur blessure de Charlie Ngatai (contusion à une épaule) et Tommy O'Brien (ischio-jambiers) en première période, et Brian Deeny en seconde. Des éléments de substitution qui sont d'ores et déjà incertains pour la finale. Mais James Ryan, Hugo Keenan et Will Connors ont joué sans heurts.