"C’est à nous de trouver le déclic"… Le top des déclas du week-end

L’histoire de cette 24ème journée de Top 14 avec le père et le fils Darricarrère qui s’opposaient, la saison en demi-teinte du Stade rochelais, la déception des Bordelais, la qualification du FCG en phase finale de Pro D2… Voici le top des déclas du week-end !

Je sais qu’il a un peu les boules

Ce week-end, Léon Darricarrère, joueur de Clermont, a inscrit un essai contre le Castres olympique entraîné par son père David. L’occasion pour lui de raconter ce match si particulier pour lui : "Je suis passé à l’hôtel pour le voir avant le match quand même ; c’est important pour moi j’aime bien échanger avec lui, même si je sais qu’il était de l’autre côté, sur le banc. C’est spécial pour moi ! Honnêtement, je ne vais pas mentir en disant que cela ne rajoute pas un peu de pression. Mais ce sont des matchs spéciaux, forcément. Le premier l’était un peu plus, parce que c’était à Castres. Mais je suis content ! Je sais qu’il a un peu les boules, donc c’est cool !"

On gagne mais on reste sur notre faim

Soulagé par la victoire face à Pau ce samedi soir (25-23), l’entraîneur des trois-quarts de La Rochelle Rémi Talès sait toutefois que la marge de progression est importante : "On est tous comme vous. On gagne les matchs mais on reste sur notre faim, on ne va pas se mentir… La défaite du week-end dernier nous a fait mal à la tête. Il fallait gagner, c’est chose faite et, des fois, il faut savoir se contenter de choses simples. Il faut savourer et on repartira mardi ou mercredi au travail pour préparer Toulouse et la fin de saison, surtout. C’est à nous de trouver le déclic, de mettre les mecs dans les meilleures conditions. C’est vrai que ça fait un mois et demi que ça travaille bien, qu’on voit de belles choses à l’entraînement qu’on a du mal à reproduire en match. Et il faut ce déclic-là."

Je suis déçu. Il y a des jours où ça ne veut pas

L’Union Bordeaux-Bègles s’est inclinée sur la pelouse du Stade Français en clôture de la 24e journée. Les Bordelais, qui venaient pour se rapprocher des demi-finales, ont laissé filer un adversaire direct au top 2. À l’issue de la rencontre, Matthieu Jalibert présentait quelques regrets sur la physionomie du match au micro de Canal + : On était venu ici pour se tester face à cette belle équipe. Ils ont été très forts en conquête et en défense. Je pense qu’aujourd’hui on a eu les opportunités et les occasions pour scorer mais il a manqué cette petite passe, cette précision qui fait que l’on n’a pas réussi à prendre le large. On a eu trop d’imprécisions qui les ont laissés dans le match et qui leur ont permis de marquer trop facilement. Je suis déçu, j’ai eu l’impression qu’on était bien en place et qu’on arrivait à trouver des solutions, il y a des jours où ça ne veut pas, aujourd’hui c’était un jour sans.

On ne mérite pas de se qualifier

Jeremy Davidson était logiquement déçu après la défaite du Castres olympique sur la pelouse de Clermont. Le manager du CO regrettait notamment l’entame de match de ses hommes, avec un 14-0 encaissé en moins de vingt minutes : "Vu le match, on ne mérite pas de se qualifier. On aurait dû être plus précis et marquer dans les moments forts, avec une défense meilleure. Clermont est passé devant nous, comptablement rien n’est fait mais il y a beaucoup de "si". On va se concentrer sur la réception du Stade français, pour rendre fier notre public. Les joueurs sont extrêmement déçus."

C’est inespéré et impensable de nous voir en phase finale

Malgré une défaite sur la pelouse de Provence Rugby, le FCG est parvenu à se qualifier en phase finale après une saison semée d’embûche. Nicolas Nadau, entraîneur de Grenoble revient sur le parcours des siens : "On revient de très loin. C’est inespéré et impensable de nous voir en phase finale quand on se souvient de la première journée. On l’a fait, et on se retrouve avec un barrage à domicile. J’avais employé des mots forts sur le côté historique. Une équipe partie avec moins 12 points n’était jamais entrée dans le top 6. Et une équipe avec moins 8 points, ce que l’on a aujourd’hui, n’était jamais entrée dans le top 4. On a écrit l’histoire de la Pro D2. Les joueurs peuvent avoir cette fierté. Il y a une autre page à écrire, avec un nouveau championnat."