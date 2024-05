Les Bayonnais ont obtenu leur maintien grâce à la victoire sur Perpignan qui faisait suite à celle sur le Racing à Auxerre.

Comment ce maintien a-t-il été accueilli dans le vestiaire ?

On est content de le finaliser ce soir plutôt que de batailler jusqu’à la fin. Ça va nous enlever un poids. On n’a pas fait le plus beau match mais il y a quatre points et le maintien. C’est le principal. On ne saute pas de joie. On est soulagés. Ce championnat est dur, éprouvant physiquement et mentalement. Aujourd’hui, ça fait du bien de pouvoir relâcher mentalement.

Étiez-vous au courant de la défaite de Montpellier ?

Oui. On savait que le maintien était acquis si on gagnait tout simplement. On dit souvent qu’il ne faut pas regarder les autres mais si ça peut nous aider, tant mieux.

Que vous inspire ce maintien ?

Le championnat est hyperserré. Il ne faut pas brûler les étapes. On se tromperait si on pensait qu’on était au niveau des autres équipes. Pour ces dernières, ce sont des années d’expérience de Top 14. Je me souviens de la première phrase que j’avais prononcée l’année dernière en arrivant dans ce club : s’il veut exister dans ce championnat, il faut qu’il arrête de faire le yoyo. Pour trouver une certaine régularité, il faut se maintenir. Oui, on est un petit club qui se construit, qui grandit. Regardez les installations, le stade, l’effectif, on devient plus attractif. On se construit mais, en revanche, le championnat ne laisse pas de temps. Si on joue le maintien à deux journées de la fin, c’est qu’on n’a pas encore franchi le cap. Ça se fera petit à petit. Mais pendant que nous, on essaie de grandir, les autres équipes continuent elles aussi de s’armer. C’est la complexité de ce championnat. On est content d’y rester.

À un moment donné de votre parcours, vous étiez près du top 6 mais, dans votre tête, ce n’était que le maintien qui primait ?

On était près des six mais aussi de la 13e place. C’est la difficulté de ce championnat. Forcément, je pense que si on nous avait laissé l’opportunité d’aller chercher des résultats plus positifs qui nous auraient projetés dans les six, on aurait sauté à pieds joints dedans. Mais ça se construit. L’important est qu’on se maintienne une deuxième année d’affilée. La saison dernière, on nous avait pris un peu de haut du fait qu’on était le promu. Cette année, on nous a pris au sérieux et l’année prochaine sera encore relevée. Les autres équipes ne dorment pas.

Être maintenus à deux journées de la fin, en quoi cela peut-il vous changer l’optique des deux derniers matchs ?

Tu joues moins la « crotte au cul » (sic) et je préfère. Je veux qu’on se fasse plaisir. Ça va nous faire du bien de ne pas avoir la pression du résultat même si on va faire le travail nécessaire pour les gagner les deux. Mais on va les aborder d’une manière plus relax.

Avez-vous un objectif de classement ?

Pour le moment, non. Moi, je suis content d’avoir obtenu le maintien. Maintenant, on va voir si le staff nous en impose un. Mais le staff est soulagé aussi. On verra lors de la semaine de reprise ce qu’on voudra faire mais c’est clair que le but est de gagner les deux matchs. Tu te fais plaisir quand tu gagnes. Si on peut aller chercher des sourires et des victoires… On se doit de bien finir le championnat. On est maintenus et il n’y aura que du plaisir à jouer ces deux matchs.