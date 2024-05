Le demi de mêlée du Stade français Rory Kockott n'a pas changé. Nous l'avons encore vu ce dimanche soir face à Bordeaux-Bègles.

C’est simple, on l’aime ou on le déteste. Rory Kockott est un joueur qu’on ne présente plus après treize ans à fouler les pelouses du Top 14. Et pourtant, il réussit encore à nous impressionner. À bientôt 38 ans, le Sud-Africain d’origine démontre encore, sortie après sortie, qu’il est un compétiteur hors-norme. Arrivé en début de saison au Stade français pour "dépanner", l’ancien Castrais a rapidement pris de la place dans l’effectif rose. Car oui, Kockott ne dépanne jamais. Dimanche soir, les Parisiens jouaient un des matchs les plus importants de leur saison face à l’UBB. Preuve que l’international français a gagné sa place dans le quinze de départ, il avait été choisi pour mener la barque des joueurs de la capitale aux côtés de Joris Segonds. Devinez quoi ? Kockott a fait ce qu’il sait faire de mieux. Non, on ne parle pas ici de chambrages mais plutôt de prises d’initiatives qui ont fait la différence. Après un début de rencontre très compliqué pour les siens, le demi de mêlée est sorti de sa boîte au quart d’heure de jeu pour terminer dans l’en-but et relancer les siens. Grand joueur, grand match. Le moment a été bien choisi pour marquer son deuxième essai de la saison. Qualifié pour la phase finale, le Stade français semble bien heureux de compter dans ses rangs un homme avec une expérience longue comme le bras. Rory Kockott est un des patrons de cette armée de soldats roses. En plus de savoir quoi dire dans le vestiaire ou sur le pré pour remobiliser ses coéquipiers, le double champion de France sait aussi se faire remarquer avec le cuir dans les mains. Personne ne sait quand il s’arrêtera mais on sait qu’il ne changera pas d’ici-là. Et tant mieux...