Les Sharks de Durban pourraient devenir la première équipe sud-africaine à remporter une coupe d’Europe en cas de victoire sur Gloucester en finale de la Challenge Cup (ce vendredi, 21h). L’occasion pour Ox Nche, le redoutable pilier des Springobks, de parler mêlée, "bomb squad" et de cette dantesque demi-finale face à Clermont-Ferrand.

Ox, en France il y a d’excellents gâteaux, sucreries et plein d’autres mets très bons. Comment sont les sucreries anglaises ? (rires) Plus sérieusement, vous avez joué des finales de Coupe du monde et plein d’autres rencontres de très haut niveau. Qu’en est-il de cette préparation pour la finale par rapport, par exemple, à une rencontre internationale ?

Je prends cette rencontre très au sérieux car sérieux, c’est ce qu’il faudra être face à Gloucester. Remporter cette compétition, nous ne l’avons jamais fait en tant que club donc cela sera un défi de taille pour nous. Nous allons donc prendre cette rencontre avec la même intensité et le même sérieux que les plus grandes rencontres internationales car nous voulons devenir la première équipe sud-africaine à remporter un titre européen ! Cela serait une récompense immense pour nous de gagner cette compétition. On est concentré car ça sera, je pense, un gros match pour tout le monde. Nous sommes enthousiastes et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes.

En termes de leadership, vous êtes plusieurs dans l’équipe, comme Eben Etzebeth, Vincent Koch ou vous-même à avoir été au moins une fois champion du monde. Comment utilisez-vous votre expérience internationale et la transmettez-vous aux plus jeunes de l’équipe ou à ceux qui n’étaient pas avec les Springboks ?

Nous essayons de partager notre vécu autant que nous pouvons mais il y a différentes manières de le faire parce que chacun de nos coéquipiers est différent, chaque situation est spéciale. Nous nous efforçons surtout de garder calme nos coéquipiers, qu’ils ne soient pas stressés mais seulement concentrés sur ce qu’ils doivent faire durant la rencontre pour aider l’équipe, pas sur l’événement en lui-même. Notre plus grande tâche en ce moment c’est de faire en sorte que nos coéquipiers ne soient pas submergés par le fait de disputer un si grand événement qu’est cette finale.

Une question concernant les nouvelles règles en mêlée de World Rugby. Les joueurs ne pourront plus demander une mêlée après un arrêt de volée. Quand, durant le Mondial 2023, vous en aviez demandé un contre la France, cela avait été une des images marquantes de votre parcours victorieux. Estimez-vous qu’ils ont honte de supprimer cette possibilité ?

Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus actuellement car c’est notre travail de s’adapter à ces nouvelles règles et de les respecter. Mais pour nous, sud-africains, c’était une super arme. Nous allons donc devoir trouver un nouveau moyen pour montrer à quel point nous sommes puissants !

Ox Nche après France-Afrique du Sud. Icon Sport - FEP

Est-ce important que le rugby continue de chérir le concept de la mêlée fermée ?

Pour moi, ce secteur est une grande, grande part de ce sport ! C’est la raison pour laquelle le rugby est fait pour tout le monde, qu’importent la taille et le poids. C’est aussi une partie importante de ce jeu car c’est là où les gros gabarits peuvent se défier. Je pense que si quelqu’un arrive du rugby à XIII et regarde des mêlées, il trouvera ça amusant et facile à comprendre.

La mêlée de Gloucester a été très solide tout au long de la saison, à quoi vous attendez-vous ?

Cela sera un gros challenge ! Lors de leurs cinq dernières rencontres, ils ont gagné treize pénalités en mêlée ! Ils ne sont pas en finale par hasard. Ils ont beaucoup travaillé tout en étant soudés pour en arriver là.

Gloucester a un pilier droit Kirill Gotovtsev qui sera très probablement votre adversaire en mêlée. C’était un des meilleurs lutteurs russes avant qu’il ne devienne un rugbyman, il a même fait du bobsleigh à haut niveau entre les deux. Comment vous préparez-vous à le défier ?

Je suis très heureux de ne pas avoir à faire un combat de lutte avec lui vendredi car j’ai vu qu’il a fait des podiums nationaux à l’époque (rires). En mêlée, face à lui, je vais devoir faire dans l’escroquerie (rires). J’ai beau être un champion du monde, on ne peut jamais se relâcher dans ce sport. Il faut rester humble et cela sera un super challenge pour moi de défier en mêlée un joueur comme lui qui a représenté son pays un grand nombre de fois et qui a déjà joué une Coupe du monde.

Qu’est-ce qui fait votre force en mêlée ?

Je pense que c’est ma façon d’être. Je suis capable de travailler littéralement avec tous les gars qui m’entourent, mon pack. Je suis toujours ouvert d’esprit, même pour savoir ce que mes deuxièmes lignes ressentent, ce qu’ils préfèrent que nous fassions et, oui, j’essaie toujours que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Vous ne gagnez pas la mêlée tout seul, mais vous gagnez la mêlée ensemble. Le plus important c’est de comprendre les mecs qui t’entourent et, évidemment, de nous assurer que nous tirons tous dans le même sens pour dominer les mecs en face.

Pensez-vous qu’avoir Bongi Mbonambi et Vincent Koch à vos côtés ainsi qu’Eben Etzebeth derrière vous en mêlée vous aide à avoir une meilleure connexion grâce à vos automatismes en sélection ?

Oui, évidemment ! Ce sont des joueurs d’expérience, ouverts d’esprit et toujours disposés à apprendre des nouvelles choses pour progresser. Vous savez, il n’y a pas beaucoup de rugbymen qui, en réalité, peuvent dire qu’ils jouent avec des partenaires qui ont gagné deux Coupe du monde et qui ont plus de 100 sélections chacun. Cela fait une grande différence et cela aide beaucoup !

Malgré 13 points d'avance à l'heure de jeu, Clermont échoue d'un petit point en demi-finale de Challenge Cup face aux Sud-Africains des Sharks...



Le compte rendu > https://t.co/hbl3MroNFK pic.twitter.com/MiYK2oE7Se — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 4, 2024

Chez les Sharks, votre rôle est différent qu’avec les Springboks. En club, vous débutez les rencontres alors que vous les terminez en sélection où vous faites partie du "bomb squad". Est-ce que votre approche est différente en fonction de votre rôle ?

Pas vraiment. En termes de mentalité, tu dois juste faire de ton mieux pour aider l’équipe, où que tu sois au coup d’envoi. Mais c’est vrai que quand tu démarres un match, tu essaies d’appliquer le plan de jeu de l’équipe alors que quand tu commences sur le banc, tu as une idée de comment l’équipe joue et tu sais comment faire la différence, ce que tu aimerais apporter.

En demi-finale, vous avez battu Clermont 32-21 dans une rencontre au scénario renversant. Était-ce votre plus belle performance de la saison alors que vous êtes distancé en championnat (13e sur 16) ?

Clermont est une équipe de qualité qui a joué un excellent rugby ! Ils nous ont pas mal mis sous pression. Nous nous sommes compliqué la tâche à certains moments mais nous avons tenu bon et joué l’un pour l’autre. La manière dont nous sommes revenus est incroyable !

Dans ce match vous êtes quand même passés proche de l’élimination…

Je pense que nous avons trop laissé jouer Clermont, on leur a laissé obtenir des libérations rapides et ils ont pu mettre de la vitesse. Nous n’avons jamais réussi à leur imposer notre jeu et je pense que c’est ce qui nous a rendu la tâche difficile. Nous avons commis des erreurs stupides, des pénalités concédées ici et là.