Rapidement menée de 14 points, l'UBB a longtemps courru derrière le score. Si Madosh Tambwe a inscrit un doublé qui aurait pu sauver les siens, Maxime Lucu a manqué la transformation de la gagne dans les dernières minutes. Les Anglais s'imposent 42 à 41.

Les Bordelo-Bèglais voulaient prolonger l'embellie après la démonstration face aux Saracens. Cela passait par une nouvelle performance face aux Harlequins qu'il fallait maîtriser par son côté imprévisible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Anglais ne tardaient guère à se distinguer.

Au terme d'un match fou, l'UBB s'est inclinée sur sa pelouse face aux Harlequins et quitte la Champions Cup.



D'abord par le demi de mêlée Porter qui bénéficiera d'un bon travail d'Esterhuizen sur le petit côté pour filer en terre promise (0-7, 2') et puis d'un essai de pénalité incontestable, suite à une tentative d'interception de l'ouvreur Garcia sanctionné d'un carton jaune, jugée comme en-avant volontaire, pour l'essai de pénalité (0-14, 8'). Une entame catastrophique face à des Quins joueurs et dotés d'une redoutable efficacité, même si Lucu réduira la marque en coin, suite au bon travail de ses avants et un ballon porté massif (5-14, 19 ème).

De quoi sonner le réveil des Unionistes sous une chaleur écrasante dans l'enceinte girondine. Buros marquera en force, suite à une récupération heureuse de Moefana en fond d'alignement et une vitesse d'exécution digne de ce nom (12-14, 25'). Chaban-Delmas exulte, pas pour longtemps. Les hommes de Tabai Matson semblent en pleine confiance et l'essai de plus de 90 mètres inscrit par les visiteurs sur le contre, ne sera qu'une illustration supplémentaire de cette convoitise toujours aussi affirmée (12-21, 30'). Après ce bijou de contre proposé par les visiteurs, le calice était presque bu jusqu'à la lie, avec l'essai d'Evans dans le temps additionnel du premier acte et un travail de sape des avants judicieux pour éloigner un peu plus l'UBB au tableau d'affichage (12-28, 40').

Une conquête malmenée

Avec un tel écart, les locaux pouvaient-ils renverser une tendance délicate ? Sans hésitation, ils se lançaient dans une remontée incroyable, Depoortere par un essai plein de vigueur pour déclencher l'espoir (19-28, 43'), ajouté à une pénalité de Lucu par la suite (22-28, 52'). Si Dombrandt douchait l'euphorie rapidement par un ballon de qualité sur maul (22-35, 58'), l'écart pouvait sembler irrémédiable. C'était mal connaître la force de caractère des locaux, notamment sur les ailes où Bielle-Biarrey et le rentrant Tambwe mettaient le feu à chaque incursion (36-35, 66'). Le match basculait alors dans la légende de la Coupe d'Europe par son scénario et les changements incessants de leadership.

Green, l'étincelant arrière des Quins, était à la concrétisation d'une action d'envergure géniale et d'une possession de haute tenue pour un essai plein d'envie (36-42, 73'). Le mano à mano était définitivement instauré, et la passion engendrée se démultipliait. L'UBB portait même une estocade qui semblait suffisante par un numéro d'exception de Tambwe insaisissable sur son couloir mais Lucu ne parvenait pas à transformer en moyenne position (41-42, 78'). Les visiteurs obtiendront la dernière pénalité qui ne changera rien à la donne et un chronomètre qui s'éteignait tout seul face à la désillusion des Unionistes.

Incroyable match des Girondins, certes malmenés trop fréquemment en conquête pour rivaliser sur le long terme et qui n'a pu rééditer leur prestation homérique proposée face aux Saracens. Une orgie de jeu au détriment du réalisme finalement qui devra servir aux hommes de Yannick Bru, capables de fulgurances épatantes malgré une frustration énorme assurément. Les Anglais filent dans le dernier carré, par un rugby séduisant et complet sur tous les registres. Les hommes de Tabai Matson affronteront le vainqueur de Toulouse/Exeter en demi-finale.