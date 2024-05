L'une des thématiques de La Troisième Mi-Temps évoquait le bas de tableau et l'un des enseignements de cette 24e journée, à savoir Montpellier qui passera nécessairement par la case barrage pour se maintenir en Top 14.

Au rugby, où la partie mentale conserve une grande importance malgré la professionnalisation, les dynamiques jouent un grand rôle. Et celle du Montpellier Hérault Rugby a le mérite d'inquiéter. Ce samedi, avec la défaite à 0 point face au Stade toulousain et les succès de Bayonne et Lyon, les Montpelliérains de Patrice Collazo n'ont pu empêcher cette fatalité du barrage d'accession.

A lire aussi : Top 14 - L'enseignement de la 24ème journée : Montpellier face au barrage

Il aura lieu le dimanche 16 juin à 18 heures sur la pelouse du finaliste malheureux du Pro D2. Mais d'ores et déjà, peut-on s'interroger sur les ressources mentales du MHR, pourtant champion de France il y a deux ans ? C'est l'objet d'une discussion dans La Troisième Mi-Temps, votre émission hebdomadaire, qui a décrypté l'actualité de cette 24e journée.