À quelques jours de la finale de la Champions Cup (samedi 15h45) l’ouvreur du Leinster Ross Byrne s’est présenté devant les journalistes. Il y a évoqué l’importance de disposer des Rochelais cette saison après deux défaites en finale lors des deux dernières éditions. Il est aussi revenu sur l’attachement du Leinster pour cette compétition.

Avez-vous été surpris de constater que lors de la dernière journée de championnat, la performance de votre équipe a été entachée de nombreuses erreurs basiques ?

Évidemment, cela a été un peu surprenant. Mais c’est toujours difficile de se déplacer sur la pelouse de l’Ulster. Nous sommes plutôt bien rentrés dans cette rencontre. Malheureusement, ensuite, nous avons eu du mal à enchaîner les temps de jeu. Nous avons très bien réussi à revenir en deuxième mi-temps mais ils sont bien revenus dans le match et nous n’avons pas eu la chance de nous en sortir (défaite 23-21).

Comment se déroule cette semaine pour vous ? Malgré votre expérience de ces grands rendez-vous, vous arrive-t-il de vous surmener pendant la semaine ou arrivez-vous, justement, à prendre le temps de respirer et d’assimiler tout ce que vous avez à faire pour ne pas vous laisser submerger par la pression et l’émotion ?

Écoutez, nous avons une grande expérience en tant que groupe. Nous nous sommes préparés en fonction des résultats obtenus au cours des dernières semaines. Pour nous, le but est simplement d’essayer de se préparer et de se mettre dans les meilleures conditions possibles.

Est-ce qu’avoir perdu vos trois dernières finales depuis la dernière remportée vous ajoute de la pression ?

Non, je ne pense pas. Selon moi, chaque finale a une pression différente. Donc, pour nous, il s’agit simplement d’aller sur le terrain et de réaliser la meilleure performance possible. Le plus important, comme je l’ai dit, c’est notre préparation, il est évident que nous avons encore du temps devant nous. Il reste du temps avant la finale et pour nous, il s’agit simplement de s’assurer que nous sommes au point sur tous les détails afin que nous puissions être au rendez-vous samedi. Chaque joueur se concentre sur sa propre performance et ne se laisse pas distraire par d’autres choses.

À quel point vaincre La Rochelle à deux reprises cette saison a été essentiel pour vous ?

Battre les Rochelais, c’était très important pour nous ! Comme je l’ai déjà dit, nous avons reçu deux dures leçons au cours de ces deux dernières années. Pour nous, il s’agissait d’essayer de tirer les conclusions de ces rencontres et de rectifier ce qui n’allait pas. C’est ce que nous avons réussi à faire lors de ces deux matchs contre eux cette saison, c’était formidable. Nous avons atteint un niveau de performance dont nous sommes plus satisfaits cette année que les deux précédentes. Mais nous nous sommes quand même penchés sur les dernières finales perdues ces dernières semaines. Nous en avons retenu quelques trucs par-ci par-là.

Comment jugez-vous le jeu des Toulousains ?

Nous nous sommes focalisés sur nous cette semaine et nous sommes déterminés à remporter la Champions Cup et l’URC cette saison. Nous connaissons très bien Toulouse. Nous les avons joués à plusieurs reprises ces dernières années. Nous savons à quel point ils sont forts. Évidemment, nous avons vu à quel point ils se débrouillent bien, non seulement en Europe, mais aussi dans le Top 14. Ils ont obtenu d’excellents résultats cette année. Je sais donc à quel point la tâche sera difficile samedi…

Ross Byrne face aux Ospreys. Sportsfile / Icon Sport - Harry Murphy / SPORTSFILE

Qu’est-ce que la Champions Cup représente pour vous à titre personnel ?

C’est une compétition aussi incroyable que spéciale. J’ai grandi en la regardant chaque année. J’ai eu la chance d’assister à quelques finales, de voir le Leinster gagner. Pour beaucoup d’entre nous dans l’équipe, nous avons grandi en soutenant cette équipe, en la regardant gagner des coupes d’Europe. Cela la rend donc spéciale pour nous. Il y a tant de joueurs qui jouent pour le club de leur enfance...

Êtes-vous impatient de jouer au Tottenham Hotspur Stadium ?

Oui, ce stade à l’air incroyable ! Je pense que c’est probablement l’une des meilleures enceintes au monde. J’ai donc hâte de me rendre sur place et de me rendre compte de ça par moi-même.