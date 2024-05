Extrêmement performant dans cette campagne de Champions Cup, durant laquelle il a débuté tous les matchs et a inscrit cinq essais, le talonneur Peato Mauvaka est conscient que la finale contre le Leinster, samedi à Londres, relève du duel de rêve. Surtout au vu du passif récent entre les deux équipes…

Une finale de Champions Cup contre le Leinster, est-ce le Graal pour un joueur de rugby ?

Oui, je suis hyper content de revivre une finale, comme ce fut le cas en 2021. C’était ma première et la seule jusque-là dans cette compétition. On l’avait gagnée, donc c’est un sacré souvenir. Je compte bien que ce soit le même dénouement samedi…

Aviez-vous coché cette compétition cette saison ?

Un peu. Disons que c’était particulier pour nous parce que l’équipe restait sur deux défaites en demi-finale, face à l’adversaire qu’on va retrouver ce week-end. Franchement, ces deux dernières années, c’était dur moralement de regarder la finale à la télévision. Et surtout de se dire que, si La Rochelle pouvait battre le Leinster, nous en étions capables aussi. On n’avait pas su le faire, mais on espère bien changer la donne.

Qu’on le veuille ou non, ce Leinster est votre actuelle bête noire…

C’est vrai. Sur les cinq dernières années, on les a affrontés à cinq reprises et on n’a gagné qu’une fois. C’était à Ernest-Wallon (en 2018-2019, N.D.L.R.), au terme d’un match hyper serré. Mais, aujourd’hui, je nous sens plus en confiance que les saisons précédentes. Et puis, on va jouer sur un terrain neutre.

Effectivement, les quatre défaites s’étaient produites à Dublin. Que change le fait de disputer cette finale à Londres ?

Beaucoup de choses. On a disputé trois demi-finales contre cette équipe, toujours chez elle. Là, on verra bien ce que ça va donner.

L’an passé, vous aviez payé cher vos deux cartons jaunes avec vingt-huit points encaissés en infériorité numérique. Quelle frustration ce match vous avait-il laissée ?

Toute la semaine, on avait répété que la discipline était primordiale contre une formation de ce calibre. Et on prend quatre essais durant les deux cartons jaunes… C’est là qu’on voit les grandes équipes. Elles profitent mieux que personne de la moindre infériorité adverse. Pendant la première, le Leinster a tout joué derrière. Pendant la deuxième, il n’a fait que des mauls portés. Bref, il a géré parfaitement ces deux périodes.

Est-ce l’équipe la plus impressionnante que vous avez croisée en club ?

Non, je ne trouve pas forcément. Tout dépend du contexte, de l’enjeu, de la forme physique de l’équipe et de la tienne. Tu peux affronter une grosse écurie et, si tu es en forme olympique, tu ne le ressens pas. C’était par exemple mon cas personnel à la Coupe du monde. Mais tu peux aussi affronter un adversaire plus faible et, si tu n’es pas à ton niveau, tu trouves ça dur.

Là, collectivement, le parcours est parfait et le Stade toulousain semble très bien armé…

Oui, j’ai l’impression que tout est aligné. J’ai tellement hâte d’être à samedi. J’ai envie que notre petite étoile nous protège. Ce groupe a disputé quatre finales et les a toutes remportées. J’espère soulever encore ce trophée.

Peato Mauvaka était déjà du quart de finale contre Exeter. Icon Sport - Anthony Dibon

Comment expliquer cette réussite en finale d’ailleurs ?

Il est certain que, pour une finale, tu te dis que tu ne peux pas jouer à moitié. Il faut tout donner et n’avoir aucun regret à la fin. C’est ce qu’il s’est toujours passé. Bon, à part en Top 14 l’an dernier où c’est Romain (Ntamack) qui nous a sauvés et a gagné la finale à lui seul.

Donc c’est quoi le mot d’ordre ?

Jusque-là, l’équipe ne s’est jamais privée ou bloquée par rapport à notre système de jeu en finale. On a toujours joué comme si c’était un match classique de championnat. Il faut le reproduire encore.

En tant que compétiteur, aviez-vous l’envie de recroiser le Leinster ?

C’est surtout qu’on veut toujours affronter les meilleures équipes. Tomber en finale contre le Leinster, c’est le duel rêvé. Surtout après les demi-finales perdues contre cette équipe et les défaites avec le XV de France face à l’Irlande, vu que ce sont quasiment les mêmes joueurs. On n’attendait qu’une chose, c’était de les retrouver un jour ou l’autre.

Justement, votre domination sur les cinq dernières années sera-t-elle définitive le jour où vous les aurez battus en phase finale ?

J’espère que ce sera pour ce week-end !

Pour vous aussi, à titre personnel, les planètes sont alignées dans cette Champions Cup…

Oui, j’ai débuté tous les matchs de Champions Cup cette saison. J’espère que ce sera encore le cas ce week-end. Jusque-là, on les a tous gagnés, donc il faut que ça continue.

Avez-vous l’impression que cette compétition, c’est un peu votre histoire cette année ?

Après la Coupe du monde, quand je venais de passer deux ou trois mois à ne jouer que des grands matchs, j’attendais avec impatience de retrouver ce haut niveau. Le Top 14, c’est un autre défi mais les premières rencontres n’étaient pas géniales en revenant du Mondial. Et en abordant cette Champions Cup, donc en passant au cap au-dessus, l’équipe s’est mise au niveau de la compétition. C’est ce qui nous a permis de retrouver notre rugby. C’était vrai pour moi aussi.

D’autant que ce jeu plus intense et ouvert en Champions Cup convient à vos qualités…

Oui, cela oblige à courir et à se déplacer davantage. C’est ce que j’aime dans le rugby. Rester dans un jeu fermé, où tu ne bouges pas, où tu ne proposes pas, où tu attends que le ballon arrive, ce n’est pas vraiment fait pour moi. En Champions Cup, si tu veux aller en finale et espérer gagner la compétition, tu dois te dépenser dix fois plus.

Et vous figurez parmi les meilleurs marqueurs de la compétition, au milieu des trois-quarts, avec cinq essais personnels !

Je suis en concurrence avec Matthis (Lebel). J’espère le battre, même si les lancements sont plutôt pensés pour les ailiers (rires). Mais, sur une touche à cinq mètres, je sais que c’est pour moi.

Vous possédez de nombreux franchisseurs dans votre équipe. Comment s’adapter et rester en alerte ?

Je sais que ça peut aller vite et j’essaye de faire l’effort. En fait, je ne le fais que depuis cette saison car je me dis que, s’il y a un franchissement, je dois mettre un coup de gaz au cas où on me fait la passe. Depuis que je m’y suis mis, ça marche tout le temps, donc je continue (rires). Sur des petits espaces, de trois ou quatre mètres, il suffit de dépasser la défense et quand Toto (Dupont) ou un autre voit que je suis là… Depuis l’entame de la Champions Cup, c’est toujours avec Toto d’ailleurs. Soit lui qui breake, soit moi, et l’autre est au soutien.

Après la Coupe du monde, vous aviez insisté sur votre besoin de sentir la confiance du staff. Est-ce le cas ?

Oui, quand tu démarres les grands matchs, c’est que tu le mérites. Ce n’est pas un choix par défaut. Avec Julien (Marchand), Ugo (Mola) nous a dit : « C’est celui qui est le plus en forme qui commence. » En Champions Cup, on a affronté des équipes qui se déplaçaient beaucoup et contre qui il fallait pratiquer un rugby ouvert. C’était parfait pour mon jeu.

Le Stade toulousain a remporté cinq fois la compétition, le Leinster quatre fois. Êtes-vous sensible à ce pan de l’histoire avant la finale ?

Oui, on veut laisser notre club au-dessus. Surtout après les trois défaites en demi-finale contre cette équipe. À chaque fois, on a ramassé… Je le répète, j’ai vraiment hâte d’être à samedi et de jouer les premières minutes du match pour que nos adversaires comprennent qu’on n’est plus les mêmes.

C’est-à-dire ?

Ces dernières années, on essayait trop d’adapter notre jeu par rapport à leur rugby. On n’a pas su produire le nôtre, on a trop cherché à les contrer plutôt que de jouer comme on sait le faire.

Et vous voulez donc être dignes de la légende du Stade toulousain…

Oui, c’est la guerre des étoiles, même si ce n’est plus la même Coupe d’Europe.