Bien conscient que son équipe ne partira pas favorite, jeudi soir, lors du barrage à Grenoble, l’ouvreur de l’US Dax, Romuald Séguy, veut néanmoins croire aux chances des siens, qui ont déjà réalisé plusieurs exploits cette saison, à commencer par celui d’atteindre la qualification.

Dax va jouer un barrage pour la demi-finale, jeudi, à Grenoble. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

Finalement, après deux journées, il est difficile de condamner une équipe… Je l’avais dit en début de saison, le Pro D2 est très long. Il y a la période hivernale, on a réussi à la gérer avec des conditions difficiles. Nous avons eu des résultats à l’extérieur, sur la seconde partie de saison, grâce auxquels nous avons réussi à grappiller le top six et ce barrage à Grenoble.

Vous avez réussi à renverser le cours d’une saison bien mal embarquée…

Oui. Après deux journées, on nous annonçait le pire. Si on regarde Rouen, jusqu’à la 80e minute de la dernière journée, ils ont été à deux doigts de décrocher le barrage, alors que tout le monde les disait condamnés depuis trois ou quatre mois.

Quels ont été, selon vous, les moments clés pour décrocher cette qualification ?

Il y a eu une victoire importante avec un déclic contre Montauban, à la maison (7-0, début janvier, N.D.L.R.). Jusqu’à la 75e, il y avait 0-0. Montauban est dans notre en-but, n’a plus qu’à aplatir et n’y arrive pas. Trois minutes plus tard, on marque, on leur enlève le bonus et on bascule vers le ventre mou, alors que l’USM est partie vers le bas. Il y a eu des victoires à l’extérieur, nous sommes allés chercher des points qui nous ont permis d’être un peu plus à l’aise.

Que va représenter ce barrage pour l’USD ?

Très sincèrement, je ne sais pas… Déjà, est-ce que tout le monde réalise la saison que l’on fait ? Je ne pense pas. Avec du recul, c’est peut-être l’an prochain ou dans quelques saisons, lorsque ce sera plus difficile, qu’on réalisera ce qui s’est passé réellement. Les phases finales, c’est particulier. Ça faisait un moment que le club n’était pas en haut de l’affiche. Aujourd’hui, Dax est dans le top six. Je pense que tout le monde ne réalise pas. C’est peut-être avec le temps qu’on réalisera l’exploit qui a été fait. Et pourquoi ne pas le refaire dans d’autres années, même si ça restera difficile, car le championnat devient de plus en plus compliqué.

Vous semblez assez détachés de l’événement. N’est-ce pas votre force ?

Bien sûr. Lorsqu’on prenait 80 points en deux matchs et qu’on était condamné, la méthode de travail, l’humeur et les sourires étaient les mêmes. Ce groupe est jeune, il joue et vit plutôt bien. De la première à la dernière journée, rien n’a changé. C’est peut-être ça qui paye, aussi.

Cette phase finale est-elle, pour vous, un bonus, ou est-ce plus que ça ?

Très clairement, c’est du bonus. Maintenant, il faut que tout le monde se mette en tête que, "pourquoi pas…". Tout au long de la saison, on a réussi à avoir ce "pourquoi ne pas y arriver". On se déplace à Grenoble, qui doit être premier du championnat sur les dix ou quinze derniers matchs. Le stade sera plein, nous savons que ce sera très compliqué. Sur le papier, la tâche est quasiment impossible. Maintenant, on a réussi à démontrer qu’on avait des valeurs. Il y aura beaucoup d’énergie et de motivation jeudi.

La particularité de cette phase finale n’est-elle pas que sur six équipes, seules cinq voudront monter ?

Contrairement aux autres, on n’a pas cette pression de résultat, à vouloir monter. Aujourd’hui, ça reste du bonus, mais c’est aussi un match avec enjeux, car il peut y avoir une demi-finale au bout. Contrairement aux autres, nous sommes libérés et nous n’aurons pas de pression.

Néanmoins, lorsqu’une équipe s’engage dans la phase finale, elle veut souvent essayer d’aller au bout pour décrocher un bouclier…

Bien sûr ! Aujourd’hui, on y est et on serait quand même stupides de ne pas y croire, même si la tâche sera très difficile.

Y a-t-il une déception de ne pas recevoir ce barrage ?

La déception, elle y est quand on voit les points laissés en route pendant la saison ou le scénario du match à Nevers. Maintenant, il faut aussi être réaliste. L’objectif, c’était le maintien. Évidemment, comme nous sommes compétiteurs, nous aurions pu avoir ce barrage à domicile en étant plus pragmatiques, mais la saison est, malgré tout, belle. On a la chance de jouer le barrage, que beaucoup d’équipes voulaient.

Qu’avez-vous identifié du jeu de Grenoble ?

C’est difficile de trouver des failles. Ils ont tout au vert, sur la conquête, dans le jeu ou la défense. Ils ont un bon jeu au pied. Sur le papier, la tâche est impossible, mais on a réussi à faire des résultats tout au long de l’année et ce serait un exploit de gagner là-bas.

Vous avez battu deux fois Grenoble pendant la phase régulière…

Les matchs de championnat sont bien loin, Grenoble est dans une belle dynamique. La phase finale, c’est un autre championnat. Ça va un peu plus vite, on ne peut rien calculer et c’est pour ça que j’espère que l’insouciance qu’on a, aujourd’hui, nous permettra de basculer dans le positif.

Ressentez-vous une atmosphère particulière à l’entraînement, cette semaine ?

Non, c’est toujours pareil. L’annonce de l’équipe fera qu’il y aura de gros déçus. Contrairement à d’autres matchs, où on se dit qu’il y en aura derrière, là, c’est peut-être le dernier, ce sont peut-être des moments uniques pour certains dans une carrière et pour ceux qui arrêtent. Maintenant, le groupe a fonctionné, toute l’année, à 35-40 mecs et tout le monde sera là pour pousser à Grenoble.

Avez-vous insisté sur le côté “exceptionnel” d’un match de phase finale ?

Il est mis en avant dans le sens où on voit que c’est la première fois qu’un promu se qualifie. Maintenant, doit-on s’arrêter à ça ? Je ne pense pas. Il y a encore, potentiellement, un ou deux matchs derrière. Ce n’est pas une finalité en soi. Ce qu’on a fait, c’est un exploit, mais il en reste encore un et pourquoi pas d’autres ?

L’absence de Jean-Baptiste Barrère et Singer est-elle, selon vous, un handicap, ou une source de motivation supplémentaire pour aller chercher un match en plus ?

Ce sont deux joueurs essentiels dans le groupe. Ils ne seront pas là avec nous ce week-end, mais il y a eu des victoires à l’extérieur avec 35 ou 40 mecs. Ils seront remplacés et les autres montreront qu’ils auront tout à apporter, aussi.

D’un point de vue personnel, vous aviez signé à Dax pour jouer le maintien et vous vous retrouvez à jouer un match de phase finale…

À la signature, je n’aurais pas pensé être ici… J’ai eu la chance, plus jeune, de connaître la phase finale. Je sais ce que c’est, une montée. Je sais ce que c’est, un titre. À mon avis, beaucoup ne réalisent pas, mais on reste compétiteur et on veut jouer pour des moments comme ça. C’est très gratifiant de pouvoir défendre les couleurs de Dax en barrage.

Pour finir, quel regard portez-vous sur votre saison ?

Je suis très content. Je suis venu à Dax pour avoir du temps de jeu. J’ai eu une blessure à la cheville, qui ne m’a pas permis d’être dans la continuité. J’ai eu un coup de mou sur la seconde partie de saison. C’est comme ça, ça fait partie du jeu. Tout le monde a répondu présent pour chercher d’autres victoires, malgré mes contre-performances.