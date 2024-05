L’arrière international et du Stade toulousain nous a accordé un long entretien exclusif dans lequel il évoque forcément la finale de Champions Cup face au Leinster, mais aussi sa récente frustration d’avoir débuté sur le banc en demi-finale.

Le Stade toulousain de Thomas Ramos affronte le Leinster en finale de Champions Cup, samedi à Londres, pour tenter de décrocher une cinquième étoile sur le maillot. À quelques jours de ce match tant attendu, l’arrière intenational nous a accordé un long entretien dans lequel il évoque l’affrontement face aux Boys and blues.

"Le mot d’ordre c’est de rester à quinze ! La saison passée, on a vu qu’on avait réussi à imposer notre jeu en début de match. Je suis convaincu que notre rugby, si on arrive à le mettre en place, peut leur faire mal. En fait, c’est une équipe qui est tout le temps à 100 %, qui te donne l’impression de ne jamais se relâcher. À nous d’en faire autant." Dupont, Ntamack, Ramos, Mauvaka : cette génération qui a beaucoup gagné ces dernières années n’a jamais réussi à battre le Leinster en phases finales de Champions Cup. Lors des deux dernières saisons, les Toulousains s’étaient inclinés en encaissant à chaque point beaucoup de points.

L’heure de la revanche ? "Honnêtement, l’objectif à la base est d’être champion, pas de battre le Leinster. Là, il s’avère qu’il faudra le battre pour être champion. C’est forcément un immense défi mais je n’imagine pas un seul joueur focalisé sur le fait qu’on ne parvient pas à dominer cette équipe ces dernières années. Les déceptions passées sont en tête. Mais le contexte sera tout autre, sur terrain neutre, avec un public mélangé. J’ose penser que nous aborderons l’événement différemment aussi. Jusque-là, notre groupe a souvent répondu présent en finale, pour ne pas dire toujours. On sait jouer ces matchs et l’histoire n’est pas la même que pour une demie à l’extérieur."

Ce fut dur à encaisser sur le coup

Le buteur toulousain a aussi évoqué ses dernières semaines de compétition où il a connu une blessure au retour du 6 Nations avant d’être remplaçant en quart de finale et en demie. D’ailleurs, pour le choc face aux Harlequins où il débuta sur le banc, Ramos assume avoir eu du mal à encaisser la nouvelle. "J’ai ressenti beaucoup de frustration de ne pas débuter un match de cette importance. Tout joueur de rugby rêve d’être titulaire en demi-finale de Champions Cup à domicile, au Stadium, devant 35 000 personnes. Ce fut dur à encaisser sur le coup. Mais c’est comme ça, c’est le sport de haut niveau. Je savais que j’allais entrer en jeu et que, comme à chaque fois, les remplaçants auraient un rôle important à tenir. J’ai essayé de me concentrer là-dessus et de faire abstraction de ma déception personnelle."

Sera-t-il titulaire en finale face au Leinster ? Réponse cette semaine avec la composition décidée par Ugo Mola. La finale se disputera samedi à 15h45 au Tottenham Hotspur Stadium.