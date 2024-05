Simon Zebo, l’ailier ou arrière international irlandais du Munster, passé par le Racing 92, a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Simon Zebo, icône de la province du Munster et du XV du Trèfle, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il raccrocherait les crampons à l’issue de la saison. Celui qui a inscrit 72 essais en 173 matchs avec son club est devenu un des plus grands joueurs de l’histoire du Munster avec qui il a fait ses débuts en 2010. Plus largement, l’arrière aux appuis déroutants aura marqué les fans de l’équipe nationale, en 35 apparitions il a marqué sept essais et surtout remporté le Tournoi des 6 Nations en 2015. Il compte aussi trois sélections avec les Lions britanniques et irlandais lors d’une tournée en 2013.

Un passage au Racing 92

Simon Zebo, dont le père est Martiniquais, a aussi joué dans l’hexagone où il a porté les couleurs du Racing 92 durant trois saisons entre 2018 et 2021 avant de revenir dans le club de ses débuts. Il reste une fin de saison à l’Irlandais pour accrocher un nouveau trophée à son palmarès en URC.