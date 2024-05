Cinq acteurs des titres européens toulousains racontent leurs glorieuses finales et portent leurs regards d’experts sur les forces de la génération 2024. Premier épisode avec Thomas Castaignède qui revient sur la victoire face à Cardiff le 7 janvier 1996 et évoque Thomas Ramos.

"Cette première Coupe d’Europe était un nouveau basculement pour le Stade toulousain, on pouvait se mesurer à ceux que l’on côtoyait au niveau international mais pas en club. Je me rappelle du premier voyage à Costanta, qui avait été pittoresque à l’autre bout de l’Europe, dans des conditions totalement inhabituelles puisqu’il neigeait énormément. Le premier essai de l’histoire de la compétition fut cocasse, marqué par notre troisième ligne Jean-Luc Cester après une pénalité de Christophe Deylaud sur le poteau.

Ce qui rejaillissait, qui fait encore la force du Stade toulousain, c’est qu’il n’y avait pas de doute. Chacun était convaincu qu’on irait jusqu’à la finale et qu’on avait le potentiel pour la gagner. En arrivant à Cardiff, on plongeait dans l’inconnue, le contexte ne ressemblait pas du tout à celui d’une finale de championnat, l’Arms Park n’était rempli qu’au tiers. Je dormais avec Philippe Carbonneau et lui n’avait pas fermé de la nuit la veille du match car il était trop excité… Du coup, la mienne avait été terrible aussi. Je lui disais : "Arrête, viens te coucher."

J’ai souvent dit à Didier Lacroix : "Tu m’as fait une passe de maçon, en m’envoyant le ballon trois mètres derrière."

"C’était un joueur exceptionnel et même sans avoir dormi, il avait encore été un des meilleurs. On formait la paire de centres, deux gabarits légers (rires). Mais, avec lui, tu pouvais traverser des montagnes, il n’avait peur de rien et il y a toujours de la place pour des créateurs. Nous étions tous deux capables de jouer à tous les postes et on se retrouvait peut-être au centre parce qu’on ne savait pas où nous mettre. On avait la chance de jouer dans un stade où tu respires tout ce qui a existé par le passé, avec une âme incroyable.

J’ai inscrit le premier essai, j’étais dans mes années d’insouciance, porté par un collectif magnifique. J’ai souvent dit à Didier Lacroix : "Tu m’as fait une passe de maçon, en m’envoyant le ballon trois mètres derrière." Mais, grâce à ça, j’ai pivoté dans le plaquage du centre gallois qui était une espèce de Golgoth. Il a tellement voulu me faire exploser qu’il m’a loupé ! La mauvaise passe s’est avérée décisive.

Guy Novès soulève ce qui restera à jamais comme la première Coupe d'Europe du Stade toulousain et du rugby français. Gilles Aubert / Icon Sport

Le deuxième essai ? Je savais que, si David Berty avait le ballon dans des conditions optimales en bout de ligne, il pouvait déborder ou tenir debout. Il l’a fait et j’ai pris le ballon. Sur les jambes, j’ai débordé et redonné à l’intérieur à Jérôme Cazalbou. On a abordé l’événement de la meilleure des façons mais les Gallois sont revenus au score et il a fallu piocher. Je crois que j’ai mis un drop et il y a eu les points au pied de Christophe Deylaud. Même en étant gentil, on n’est pas toujours arbitré de la même façon et il faut parfois être 10 % plus fort que l’adversaire pour l’emporter (rires).

Ce titre a permis de créer un appétit pour cette compétition au Stade toulousain. Le retour avait été magique avec une multitude de supporters qui nous attendaient. On les servait derrière notre bar pour se faire une caisse et partir en voyage de fin d’année. Quel instant de partage ! En revanche, ils ont dû changer le trophée car je crois qu’il était déjà cassé en sortant du stade… On a dû le recoller mais René (Bouscatel) a pris toutes les dispositions pour le rendre dans les meilleures conditions !"

Thomas Castaignède a joué trois saisons à Toulouse (1994-1997). Ici, en demi-finale en 1997 de Coupe d'Europe face à Leicester. ActionPlus / Icon Sport

Zoom sur Thomas Ramos : "Un garçon fabuleux" "Certains ont des parcours pas évidents. Thomas Ramos a dû partir à Colomiers en prêt mais quand j’étais en responsabilité au Stade toulousain, c’était pour moi le joueur qu’il fallait faire signer dix ou quinze ans. Il est indispensable dans un groupe. C’est quelqu’un d’intelligent, un meneur d’hommes. Je suis d’ailleurs très heureux que son talent soit enfin reconnu au niveau international. Il peut parfois rater des choses mais c’est rare. Il est tellement complet. Rappelez-vous de cet essai de cent mètres qui part d’une passe entre les jambes dans son en-but il y a quelques années. Il n’y a que lui pour faire ça ! Quand on prend des risques, il y a inévitablement du déchet, même si lui en a très peu. C’est un garçon fabuleux."

La génération 2024 : "Une équipe qu'on a envie d'aimer"

"Je suis émerveillé par la génération actuelle. À chaque fois que je vois un match, je me dis qu’il y a une tradition de rugby et de joueurs de qualité. Les générations passent et on se dit déjà : "Qui pour remplacer Baille, Dupont, Ramos, Ntamack ou Ahki ?"

Cela ne s’est pas fait facilement et c’est à mettre au crédit d’Ugo Mola pour qui tout n’a pas été simple au début. Il a su créer une osmose, recréer cet esprit de victoire qui existait. C’est une équipe qu’on a envie d’aimer. Quand on est un ancien joueur, on peut nourrir une forme de jalousie et ne pas vouloir que d’autres réussissent ce qu’on n’a pas réussi. Ce n’est pas vrai avec eux. J’ai envie qu’ils écrivent encore l’histoire parce qu’ils offrent tant d’émotions et de fierté.

Les Leinstermen ont l’air imprenables mais j’ai tendance à croire qu’ils ont un côté prévisible que n’a pas le Stade toulousain

Au Stade toulousain, il existe ce passage de relais parce qu’il y a de l’authenticité et du respect. Didier Lacroix a ramené aussi cet esprit avec Ugo Mola, comme René Bouscatel auparavant avec la longévité de Guy Novès. Les gens s’inscrivent dans le temps. Ugo a chatouillé ses joueurs en disant qu’ils n’avaient pas encore autant marqué l’histoire du club que certaines générations précédentes. Quand on le connaît très bien, on sait qu’Ugo est quelqu’un qui se construit dans le conflit (sourire). Quand on a de tels champions face à soi, il faut aller inévitablement chercher au plus profond d’eux. En ont-ils réellement besoin ? Ils n’ont qu’une envie : écrire quelque chose de toujours plus intense. Les propos d’Ugo vont peut-être les y aider parce qu’il est leur guide. Même si ces joueurs ont, je crois, la capacité à se fixer de grands objectifs.

Le Leinster est une équipe impressionnante, avec ses vagues avec ses options de jeu permanentes autour du porteur de balle. Ils ont l’air imprenables mais j’ai tendance à croire qu’ils ont un côté prévisible que n’a pas le Stade toulousain. Si les moments de magie opèrent, comme c’est parfois le cas en phase finale… Et puis, quel paquet d’avants à Toulouse ! Cyril Baille est absolument incroyable et ses performances ne sont pas toujours mises en exergue autant qu’elles devraient l’être. Et les finales se gagnent devant, chacun le sait dans ce club."