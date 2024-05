Il y a déjà eu les retours de blessure de James Ryan et Hugo Keenan, tout deux titulaires et sur la pelouse de bout en bout, lors de la défaite en Ulster ce samedi (23-21). Mais Leo Cullen et son staff pourrait bien avoir la tâche encore plus dure, quant à sa composition d'équipe, samedi pour la tant attendue finale de Champions Cup contre Toulouse. En effet, l'encadrement du Leinster n'a pas écarté l'hypothèse de faire jouer le cocapitaine Garry Ringrose.

Elément essentiel de la province dublinoise, le trois-quarts centre (29 ans, 59 sélections) n'a pas joué avec le Leinster depuis un match de poules contre les Leicester Tigers en janvier dernier. Certes, il a été aperçu en sortie de banc avec l'Irlande face à l'Ecosse fin mars, mais il n'a pas réussi à récupérer à 100%. Peut-être que le timing lui sera favorable, cette semaine, et qu'il pourra se frayer un chemin vers la feuille de match au côté du jeune mais non moins excellent Jamie Osborne.