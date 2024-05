Ce dimanche soir, le Stade toulousain a l’occasion de prendre la tête du Top 14 en cas de victoire face au Stade français. Pour cela, les Stadistes vont devoir faire craquer la défense rose. Pas une mince affaire…

En une seule semaine, le Stade toulousain passe des Harlequins au Stade français. Pas la même compétition, pas le même enjeu mais surtout pas la même philosophie de jeu. Si les Quins aiment jouer tous les ballons et emballer leurs rencontres, on ne peut pas en dire autant des Parisiens. Ces derniers préfèrent miser sur une défense de fer et un jeu d’occupation efficace. En écrivant cela, nous n’apprenons rien à personne, encore moins aux Stadistes : "L’objectif sera de s’adapter, comme toujours, juge Matthis Lebel. Il est certain que le match risque d’être différent. Paris met énormément d’intensité et il faudra répondre."

Leaders du Top 14 à quatre journées de la fin, les Soldats roses peuvent se targuer d’avoir la deuxième meilleure défense de France à l’heure actuelle. Il y a deux semaines, Clermont a réussi à faire sauter le verrou des joueurs de la capitale, Toulouse veut en faire de même : "Ça a l’air assez compliqué de les faire craquer, poursuit l’ailier international. Arriver sur le terrain avec l’envie de jouer tous les ballons serait, je pense, une erreur face à eux. Il va falloir faire travailler nos cerveaux pour être bon stratégiquement. Tout le monde le sait, nous adorons relancer depuis notre camp, mais l’occupation sera importante dimanche soir, il ne faut pas l’oublier. Le but est de rester nous-mêmes, mais de ne pas nous emballer."

La meilleure attaque du championnat face à la meilleure équipe à l’extérieur, que demander de mieux ? Le public d’Ernest-Wallon doit simplement s’attendre à voir un peu moins de spectacle que dimanche dernier au Stadium. Quoi que… Ne réduisons pas non plus ces joueurs de la capitale à de simples collectionneurs de jeux au pied.

Apprendre du match aller

Il y a six mois, les Toulousains s’étaient cassé les dents sur le rideau défensif parisien et s’étaient finalement inclinés 27-12 sur la pelouse de Jean-Bouin. "Nous devons retenir les leçons de cette rencontre, pense Lebel. Là-bas, nous nous étions trompés de chemin en jouant sans forcément alterner dans notre jeu. Avoir le ballon, c’est bien, bien l’utiliser, c’en est une autre." Il est vrai qu’à Paris, les Stadistes avaient enchaîné les séquences de possession autour de la ligne médiane, sans forcément parvenir à franchir mis à part en fin de partie.

Une physionomie de rencontre que ne veulent pas revoir les Haut-Garonnais : "Quand tu joues pour jouer sans faire de différences, tu prends le risque de te faire punir." Véritable opposition de style, ce fameux "Clasico" vaut tout de même son pesant d’or pour la fin de saison. Toujours invaincus sur leur pelouse cette saison, les Rouge et Noir ont l’occasion de prendre la tête du Top 14 et surtout de faire un pas supplémentaire vers la qualification directe pour les demi-finales à Marseille. Le combat s’annonce rude, mais les récompenses au bout donnent envie de combattre.