Exceptionnels Bleuets ! Grâce à une nouvelle démonstration de force, les jeunes français ont battu l'Irlande en finale de la Coupe du monde sur un score sans appel de 50-14. Après 2018 et 2019, la France est sacrée pour la troisième fois de suite.

En ce 14 juillet 2023, les rugbymans de l'équipe de France des moins de 20 ans avaient rendez-vous avec l'Histoire en finale de la Coupe du monde. Opposés aux Irlandais dans ce dernier rendez-vous de la compétition, les hommes de Sébastien Calvet avaient dans le viseur le titre planétaire, le troisième de suite pour l'Hexagone, mais surtout le premier pour cette génération dorée. Dominateurs depuis le lancement de ce championnat du Monde, les Bleuets avaient jusque-là dominé les Baby Blacks, les Japonais, les Gallois ou encore les Anglais, humiliés en demi-finale dimanche dernier. Pourtant, ce vendredi sur la pelouse de l'Athlone Stadium du Cap (Afrique du Sud), l'opposition irlandaise promettait d'être ardue et difficile à gérer. C'est tout simplement que l'Irlande restait sur deux Grands Chelems en Tournoi des VI Nations et, donc, deux succès face aux Bleuets.

Comme au tour précédent, cette finale commençait de mauvaise manière avec, d'entrée, un essai encaissé sur une pénalité vite jouée à la main et conclue par Fintan Gunne, le numéro 9 Irlandais (7-0, 4e). Dès les premières minutes, donc, le XV de France se retrouvait mené à la marque. Fidèles à leurs préceptes offensifs, les tricolores se relevaient facilement avec Mathis Ferté sur un essai né d'une relance magnifique de Paul Costes, relayé par Baptiste Jauneau (7-7, 15e).

Dès lors, même si l'Irlande reprenait les devants sur une nouvelle pénalité jouée à la main près de la ligne française (14-10, 32e), la France semblait au-dessus de son adversaire du soir et, avant la pause, Lino Julien redonnait l'avantage aux siens. Titulaire de dernière minute après le forfait de Louis Penverne, le pilier du Racing 92 passait en force la ligne à la suite d'une poussée du surpuissant Posolo Tuilagi (14-17, 36e).

Une supériorité numérique encore une fois salutaire

Juste avant la mi-temps, les Bleuets ne passaient pas loin d'aggraver la marque, mais une obstruction de Posolo Tuilagi est venue l'annuler après intervention de l'arbitrage vidéo. Cependant, juste avant, Paddy McCarthy recevait un carton jaune et laissait ses compatriotes à quatorze pour les neuf premières minutes de la seconde période. Et, au retour des vestiaires, ce sont justement les Français qui ont décidé de mettre la surmultipliée en enchantant le match, enchaînant les essais : d'abord par Pierre Jouvin (14-24, 44e) derrière son pack sur un ballon porté puis via Nicolas Depoortère (14-31, 45e) à la suite d'un superbe travail de Marko Gazzotti. À partir de ce moment précis, et même s'il restait encore 35 minutes à l'horloge, il ne semblait plus y avoir de match dans cette grande finale planétaire.

Avec dix-sept points de marge, l'équipe de France se dirigeait alors tranquillement vers le titre mondial des moins de 20 ans sur une pelouse captonienne soudainement devenue trop grande pour leurs adversaires irlandais. Finalement, dans les dix dernières minutes, les Bleuets repartaient de l'avant pour conclure cette compétition sud-africaine de la plus belle des manières. Mathis Ferté (14-36, 69e), encore lui et acrobatiquement en coin, le capitaine Lenni Nouchi (14-43, 76e) au bout d'une chevauchée du bout du monde légendaire puis Léo Drouet (14-50, 79e) juste avant la sirène permettaient à la France de passer la barre des 50 points marqués dans une finale mondiale. Le trophée ne pouvait pas leur échapper en cet été 2023 et c'est un 14 juillet, immense et magnifique symbole, qu'ils soulèvent le trophée dans le ciel du Cap.