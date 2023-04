Commotions cérébrales : "400 joueurs sont morts prématurément ces dix dernières années"

Alors que l'action en justice contre les instances dirigeantes du rugby enregistre le renfort de 40 nouveaux joueurs, le cabinet d'avocats en question alerte sur les tendances suicidaires des joueurs retraités et actuels.

Quarante nouveaux joueurs ont rejoint le groupe de rugbymen qui a intenté une action en justice contre les fédérations anglaise et galloise, et World Rugby. Ce sont désormais 260 joueurs qui poursuivent les instances dirigeantes du rugby pour avoir négligé la santé des joueurs, particulièrement à cause des commotions cérébrales à répétition.

Le cabinet d'avocats Ryland Garth a confié que plusieurs joueurs ont une tendance suicidaire : "Un grand nombre des joueurs sont dépressifs et dans certains cas inquiétants, ils sont suicidaires, a indiqué Richard Boardman, à la tête de cette action en justice, à nos confrères du Rugby Paper. Malheureusement, un joueur de rugby à XIII que nous représentons s'est ôté la vie il y a quelques mois. Il y en a bien d'autres qui ont franchi le pas, des joueurs qui luttaient contre la dépression et l'anxiété. Nous sommes convaincus que cela est lié avec les blessures au cerveau causés par le rugby."

Notre crainte est que près de la moitié des joueurs pro finiront avec un problème neurologique

Les estimations de ce groupe sont graves : "Notre crainte est que près de la moitié des joueurs professionnels finiront avec un problème neurologique." Si le rugby à XV est encore plus touché que la NFL ou la NRL, le cabinet Ryland Garth explique que c'est en raison des nombreux chocs lors des entraînements. "Nos recherches démontrent que 400 joueurs sont morts de façon prématurée ces dix dernières années, et c'était dû à des dommages au cerveau."

Aussi, on en sait un peu plus sur la composition de ce groupement. Parmi les 260 joueurs prenant part à l'action en justice, la moitié a joué au niveau international senior ou junior. 102 viennent du XIII et 15 du football. Environ 50 plaignants, dont Steve Thompson, se sont exprimés publiquement. "On n'exige pas simplement une compensation financière, assure le cabinet, qui se dit en faveur d'un rugby plus sûr. Notre but est de faire reconnaître aux instances qu'il y a un lien entre les chocs répétés à la tête et les blessures neurologiques permanentes."

Dans un communiqué de réponse à cette action en justice, World Rugby a déclaré : "Tous les membres de la famille du rugby nous tiennent à coeur. Nous sommes profondément attristés par les cas d'anciens joueurs qui luttent avec des problèmes de santé. Nous voulons leur rappeler que nous sommes à l'écoute et nous ferons toujours en sorte de faire évoluer le rugby pour le bien-être des joueurs."