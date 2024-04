Largement impacté par les blessures, le Stade toulousain rappelle son pilier droit Marco Trauth de prêt jusqu’à la fin de la saison. L’occasion de revenir sur ce qui est peut-être le seul poste qui manque de prétendants au Stade Toulousain.

À la veille des phases finales, le Stade toulousain rapatrie définitivement son pilier Marco Trauth, prêté cette saison du côté de Béziers, club également en manque de piliers et obligé de faire venir un joker médical. Car dans l’Hérault, le Toulousain couvrait aussi le poste de gaucher. Le droitier passé par le centre de formation toulousain aura disputé huit rencontres sous les couleurs de l’ASBH. Le joueur de 23 ans avait déjà été rappelé par son club en janvier dernier, il était titulaire avec les Rouge et Noir lors du déplacement à Perpignan.

Avant lui, son coéquipier, Paul Mallez prêté par le club toulousain à Provence Rugby, avait lui aussi réaliser un retour temporaire dans la ville rose pour disputer six rencontres de Top 14. Blessé, il était reparti à Aix, avec qui il a rejoué face à Montauban.

Des retours qui illustrent les difficultés rencontrées par le champion de France en titre au poste de pilier droit. Ugo Mola et son staff ont titularisé pas moins de cinq numéro 3 différents cette saison entre les rencontres de championnat et de Champions Cup. Une instabilité qui s’explique notamment par les nombreuses blessures auxquelles doit faire face le Stade toulousain. Le droitier All-Black Nepo Laulala (53 sélections), très décevant depuis son arrivée dans l’hexagone après le dernier Mondial, a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. Le polyvalent David Ainu’u, lui, devrait faire son retour sous peu.

Marco Trauth est également capable de jouer à gauche, comme il a pu le faire avec Béziers cette saison. Pour autant, il devrait bel et bien être utilisé à son poste de formation par le Stade Toulousain. Cyril Baille et Rodrigue Neti sont oppérationels, David Ainu’u va revenir et le jeune Malachi Hawkes (21 printemps) se tient prêt. Seul manque à l’appel maxime Duprat dont la saison est d’ores et déjà finie.

Ménager les cadres

C’est un fait la fraîcheur physique est un facteur primordial des phases finales. Toulouse devrait s’épargner un match de barrage, huit points séparant le Stade deuxième du championnat du Racing 92, troisième. La fraîcheur est sans doute la raison du retour de Marco Trauth, qui pourrait connaître de nouvelles titularisations afin de faire souffler Dorian Aldegheri ou Joël Merkler. L’international français a déjà fait un séjour à l’infirmerie toulousaine en janvier et une nouvelle blessure pourrait largement impacter le groupe d’Ugo Mola.

Joël Merkler est l’une des révélations de la saison. Le pilier droit de 22 ans a participé à toutes les rencontres du Stade Toulousain depuis la onzième journée de championnat et le déplacement à La Rochelle. Le jeune international espagnol a largement contribué aux bonnes performances de son club lors de la période de doublon. Cependant, comme Aldegheri, il a connu une période d’indisponibilité en décembre.

Il ne fait aucun doute que le staff toulousain s’appuiera sur sa formation et notamment sur le retour de Marco Trauth pour préserver ses hommes forts d’un poste à la profondeur limitée. Et oui, cela peut aussi arriver au Stade toulousain…