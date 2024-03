Auteur d’excellentes prestations ces dernières semaines avec le Stade toulousain, Joel Merkler a logiquement attiré l’attention du staff des Bleus. Néanmoins, l’international espagnol (7 sélections) de 22 ans ne peut pas porter le maillot du XV de France. De son côté, le Bayonnais Tevita Tatafu (21 ans) devrait rapidement être convoqué.

C’est un des hommes du moment. Au sein de l’effectif quatre (voire cinq) étoiles du Stade toulousain, Joel Merkler ne cesse de prendre de l’épaisseur.

Avec les absences de Dorian Aldegheri pendant les doublons et la blessure de Nepo Laulala, l’international espagnol vient d’enchaîner quatre titularisations de suite avec les champions de France en titre (13 rencontres au total cette saison). Mobile et solide en mêlée, le joueur de 22 ans a fait le boulot, c’est le moins que l’on puisse dire. À Perpignan, le 9 mars dernier, le colosse haut-garonnais (1,94m ; 135 kilos) s’est distingué en défense en distribuant les plaquages offensifs. Ces prestations réussies ont forcément attiré l’attention du staff des Bleus.

Sauf qu’il y a un hic. Merkler compte aujourd’hui sept sélections avec l’Espagne. La dernière datant de 12 novembre 2022 contre la Namibie, il peut potentiellement changer de sélection le 12 novembre 2025 selon le règlement World Rugby.

Le problème, car il y a un problème, c’est qu’un joueur peut changer de maillot si et seulement s’il "remplit les critères d’éligibilité stipulés au règlement 8.1 (a) ou 8.1 (b) en ce qui concerne la nouvelle fédération."

En fait, pour pouvoir défendre les couleurs d’un autre pays, le concerné doit soit :

Être né dans ce pays

Un de ses parents y est né

Un de ses grands-parents y est né

Joel Merkler ne coche aucune de ces cases. C’est donc la raison pour laquelle le Toulousain n’aura jamais la tunique frappée du coq sur les épaules.

L’Angleterre peut faire le gros coup

Ce serait peut-être encore plus frustrant pour le staff tricolore. Le père du pilier droit est né en Angleterre. Vous nous voyez venir ?

Si jamais il ne connaît pas de nouvelle cape avec l’Espagne d’ici là, Joel Merkler pourrait bien devenir international anglais après le mois de novembre 2025. Le XV de la Rose pourrait donc rafler la mise.

Il est tout nécessaire de rappeler que, pour l’instant, les joueurs d’origine anglaise évoluant en France ne peuvent pas être convoqués par Steve Borthswick. C’est notamment le cas de Jack Willis, le troisième ligne de Toulouse, ou encore de Sam Simmonds, celui de Montpellier.

Tatafu, c’est pour bientôt

Lui aussi marche sur l’eau en ce moment. Le droitier bayonnais, Tevita Tatafu est exceptionnel avec le club basque. Éligible au mois de novembre prochain avec le XV de France, le joueur d’origine tongienne ne devrait pas attendre si longtemps pour connaître les joies de la sélection française.

A lire aussi : Top 14 – L’opinion du Midol de Bayonne – La Rochelle : Tevita Tatafu, un peu plus près des Bleus

Sauf blessure, il devrait faire partie des joueurs qui porteront le maillot frappé du coq face au XV Mondial, le 22 juin prochain à Bilbao. Cette rencontre n’étant pas un test-match "officiel", il peut y prendre part et devrait se voir offrir une chance de prouver toute l’étendue de son talent au staff français.

La bombe bayonnaise devrait rapidement être récompensée. Et quand on voit ses prestations, on comprend facilement pourquoi…