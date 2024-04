À l’occasion de la 25ème journée de Pro D2, on fait un point sur les effectifs des différents clubs du championnat.

Colomiers

La matinée de mardi a été malheureuse, avec les blessures de Djehi et Dimcheff. Pour le premier, victime d’une entorse des cervicales, on ne connaît pas encore sa durée d’indisponibilité. Pour le second, victime d’une entorse à la cheville droite alors qu’il venait de revenir de blessure, des examens complémentaires sont prévus ce vendredi. Commotionné à Vannes, Manukula est mis au repos cette semaine. Parpagiola (entorse à une cheville) en a pour une ou deux semaines de rééducation. Galthié pourrait revenir lundi, tandis que Whetton, Bellemand et Auriac ont repris l’entraînement collectif.

Agen

En première ligne, seul Malik Hamadache manque à l’appel, lui qui ne se remet toujours pas de son K.-O. reçu en début d’année 2024 contre Valence-Romans. En deuxième ligne, Corentin Vernet souffre d’une béquille alors que Zak Farrance en a terminé de sa saison (genou). Même sort pour Kolinio Ramoka et Harry Sloan. En revanche, Antoine Erbani, Martin Devergie et Dorian Bellot font leur retour dans le groupe après de nombreuses semaines sans jouer. L’ailier Loris Tolot (coude), est encore un peu court.

Provence

Le deuxième ligne Joshua Tyrell, victime d’une commotion à Aurillac, sera absent pour la réception de Montauban ce soir et peut-être également pour le déplacement à Rouen vendredi prochain. On note les retours des deux ailiers, Adrien Lapègue et Sione Tui mais également du troisième ligne Carl Axtens en tant que titulaires. Sans oublier également sur le banc, les retours du talonneur Jean-Charles Orioli, du pilier Paul Mallez et du centre Dorian Lavernhe. Le staff technique voulant logiquement maintenir l’ensemble de l’effectif en alerte et concerné dans cette dernière ligne droite qui débute ce soir avec la réception de Montauban à Maurice-David.

Montauban

Les retours s’enchaînent pour l’USM qui pourra compter sur ses forces vives pour la fin du championnat. Fortunel (épaule), Larregain (hanche), Kanika (cheville) retrouvent le groupe. À noter la première titularisation de Fonnicola cette saison. Pour rappel, Lezana, Guillemin et Tuculet (genoux) ainsi que Aouf (épaule) ont terminé leur saison.

Rouen

Des suites du match d’Agen, Benito Masilevu est de nouveau touché au mollet (nouvelle déchirure) donc ça sent la fin de saison. Pour Kevin Bly, il a fait une radio en début de semaine, et attend d’en savoir un peu plus. Toby Salmon n’est pas loin de revenir mais c’est encore fragile. Pour le reste, tout le monde est sur le pont et donc disponible pour les coachs, hormis Camara et Clément qui ont fini leurs saisons.

Béziers

Gillian Benoy se rajoute à la liste des blessés. Touché à la cuisse, le troisième ligne belge manquera tout le bloc. Yvann Lalevée (talon d’Achille) et Romain Uruty (ligaments croisés) poursuivent leur convalescence respective alors que Clément Ancely intègre le groupe. Sias Koen, suspendu quatre semaines, effectuera son retour à Grenoble. Les bonnes nouvelles concernent Yannick Arroyo (épaule) et Youssef Amrouni (mâchoire) qui pourraient finalement postuler avant la fin du championnat pour les deux piliers.

Soyaux-Angoulême

Le seul retour dans les 23 est celui d’Akuila Tabualevu, touché au genou à Mont-de-Marsan. Déjà victime d’une commotion dans les Landes le mois dernier, l’ailier Matthys Gratien a connu un nouveau K.O. à Grenoble la semaine passée, qui va le tenir éloigné des terrains au moins ce vendredi. Le deuxième-ligne Ian Kitwanga, remplaçant en Isère, a dû sortir avant la fin du match et n’a pu s’entraîner cette semaine. Son collègue du poste Matt Dalton a lui fait son retour à l’entraînement, contrairement à Matt Beukeboom, encore trop court.

Vannes

Pour son déplacement sur la pelouse de Chanzy, les bretons devront composer sans leurs secondes lignes O’Shea (gêne à la cheville) et Bresler (mollet). Le capitaine Gorrissen ne sera pas non plus du déplacement. Au centre du terrain, Valleau n’est toujours pas dispo en raison d’une blessure au dos, offrant ainsi à Taccola une seconde titularisation d’affilée, comme son demi de mêle Ruru qui enchaîne Revenu de blessure la semaine dernière, le néo-zélandais Ruru enchaîne avec une seconde titularisation d’affilée. Thibault Debaes va connaître sa première titularisation avec son nouveau club au poste d’arrière.

Valence-Romans

Le succès face à Nevers n’a pas laissé de traces particulière au niveau des blessures. S’il avait dû déclarer forfait lors de l’échauffement en raison d’une alerte musculaire à un ischio-jambier, remplacé au pied levé par Matthieu Vachon, le flanker Sven Girlando a pu s’entraîner correctement cette semaine et pourra tenir sa place dans le groupe concocté par le manager général Fabien Fortassin.

Mont-de-Marsan

L’infirmerie montoise se vide peu à peu. Il n’y reste plus que les blessés longue durée, Aston Fortuin, Christophe Loustalot, Max Curie et Yoann Laousse-Azpiazu. L’ailier Semi Lagivala les a rejoints, victime cette semaine à l’entraînement d’une fracture ouverte d’un doigt. Sa saison est malheureusement terminée. C’est un groupe un peu différent de celui qui a concédé le nul face à Brive qui sera aligné. À noter les retours de Pierre Sayerse et de Patricio Fernandez en tant que titulaires et celui de Thomas Bultel chez les remplaçants. Le jeune demi de mêlée Nicolas Darquier signe sa première feuille de match avec le groupe professionnel.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et Morgan (ligaments d’une cheville) ont certainement terminé leur saison. Aliouat (pectoral), Lonca (épaule) et Nutsubidze (cartilage d’un genou) sont toujours absents. Sauveterre suit les phases de son protocole commotion et Hébert (ligament talo-fibulaire antérieur d’une cheville touché) est espéré pour la fin du bloc. Millar, opéré d’une pubalgie, ne rejouera pas cette saison. Kibirige (lésion musculaire) est forfait. Jalagonia (clavicule, une semaine d’absence), Perraux (commotion, douze jours) et Vergnaud (début de pubalgie) sont indisponibles pour la réception d’Aurillac.

Aurillac

Aux blessés de longue date, on va rajouter celle d’Antoine Aucagne qui n’a pas satisfait à un protocole commotion. À noter l’absence également de Marc Palmier, toujours pas remis d’une blessure à la cuisse depuis Rouen. Les deux 10 absents, c’est Anderson Neisen qui devrait retrouver ses premiers amours. Avec la défaite face à Provence Rugby qui est venue plomber les ambitions de qualifications, le staff devrait en profiter pour faire tourner et donner du temps de jeu.

Nevers

Le match à Valence-Romans a laissé quelques traces dans les organismes ; les piliers Tornike Mataradze et Farai Mudariki, ainsi que l’ouvreur Yohan Le Bourhis, ont rejoint l’infirmerie. Par conséquent, Aïtor Kitutu, Cleopas Kundiona et Tanguy Ménoret font leur retour dans le groupe. Le jeune deuxième-ligne néo-zélandais Chris Gabriel, prêté par l’ASM début février, formera un binôme inédit avec Maka Polutele, suite au carton rouge infligé à Christiaan van der Merwe dans la Drôme.

Grenoble

Si le FCG a perdu son pilier droit Vincent Vial jusqu’à la fin de la saison (lire ci-contre), Régis Montagne (nez) et Sione Halanukonuka (dos) ont repris l’entrainement collectif à 100 % cette semaine, tout comme le gaucher Zack Gauthier (cheville). Sont également forfaits le centre Romain Fusier (ischio) et l’ailier Geoffrey Cros (pouce), qui précipitent les retours de Bautista Ezcurra et Karim Qadiri, tandis que le retour à la compétition de Pio Muarua (cheville) permet à Javakhia de souffler. À noter enfin qu’au vu de la configuration du banc en 6-2, le jeune Max Clément couvrira les deux postes de la charnière.