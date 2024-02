Le pilier droit Nepo Laulala s'est gravement blessé ce jeudi à l'entraînement avec le Stade toulousain. Le Néo-Zélandais est victime d'une rupture du tendon d'Achille, qui devrait l'éloigner des terrains pour la fin de la saison et plus encore...

C'est une nouvelle dont se seraient bien passés le Stade toulousain, et surtout son joueur. Nepo Laulala a été victime d'une rupture d'un tendon d'Achille, ce jeudi à l'entraînement, comme le rapportent nos confrères de La Dépêche du Midi. Le Néo-Zélandais fait face à l'une des blessures les plus sérieuses dans le sport de haut niveau. Ainsi, le pilier droit en a d'ores et déjà fini de sa saison. Pour rappel, le All Black (32 ans, 51 sélections) était arrivé en Haute-Garonne après la Coupe du monde dont il avait disputé la finale (perdue contre l'Afrique du Sud). Il avait disputé neuf matchs depuis, dont 6 comme titulaire.

Ces jours-ci, Ugo Mola et son staff devaient déjà composer sans Dorian Aldegheri, actuellement avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations. Les solutions à droite pour le club champion en titre, qui affronte Clermont ce dimanche, se nomment David Ainu'u, Joel Merkler, Paul Mallez et Marco Trauth, ces deux derniers étant rappelés de prêt.