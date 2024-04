Filippo Alongi rejoint Béziers en tant que joker médical du pilier droit Yannick Arroyo, victime d’une déchirure du biceps, qui est indisponible jusqu'à la fin de la saison.

L'international Italien, Filippo Alongi, vient prêter main forte à l'ASBH en qualité de joker médical pour pallier l'absence jusqu'à la fin de la saison de Yannick Arroyo, qui soigne une déchirure du biceps. Le pilier droit de 23 ans compte deux sélections avec la Squadra Azzurra : la première lors du Tounoi des 6 Nations 2022 face au pays de Galles, la seconde plus récemment lors du premier match de préparation à la Coupe du monde 2023 face à l'Écosse.

Alors qu'il était régulièrement sur les feuilles de match la saison dernière (neuf apparitions en 18 journées de saison régulière d'United Rugby Championship), Filippo Alongi est en manque de temps de jeu dans son club du Benetton Trévise avec seulement trois matchs joués, dont aucun comme titulaire. Une situation qui aurait motivé le joueur à rejoindre l'Hérault selon Antonio Pavanello, directeur sportif du club italien : "Les besoins du club français d'intégrer un pilier droit dans l'effectif pour les prochains mois et d'autre part la volonté du joueur de retrouver plus de temps de jeu ont conduit à cette solution que nous considérons comme positive pour toutes les parties. Ce sera certainement une expérience importante et formatrice pour Filippo et c'est pourquoi nous lui souhaitons le meilleur".

Filippo Alongi pourrait connaître une fin de saison excitante du côté de l'ASBH. Actuellement troisième de Pro D2 à seulement quatre points du leader Provence, les futurs coéquipiers de l'italien sont en bonne position pour terminer l'année en beauté.