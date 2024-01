Selon nos informations, le deuxième ligne anglais d'Aurillac va prendre la direction de l'ASBH la saison prochaine. Le pilier de l'ASBH, lui, retourne pour quelques semaines au Stade toulousain, club qui le prête dans l'Hérault.

Cela s'agite à l'ASBH ! Auteurs d'une remarquable saison, les Biterrois sont déjà obligés de préparer l'après, avec plusieurs départs déjà annoncés avec, par exemple, ceux de Maxime Espeut, de Giorgi Akhaladze ou le retour de prêt de Raffaele Costa Storti au Stade français. Béziers cherche activement à combler certains départs annoncés, comme ceux en deuxième ligne de John Madigan et de Clément Bitz. C'est chose faite avec la venue de Cameron Dodson (2,01m ; 116 kilos). Celui qui était venu en qualité de joker médical dans le Cantal en mars 2022, prend la direction du Sud afin de renforcer le paquet d'avant biterrois.



Passé par Austin et Chicago en Major League américaine et les Wasps en Angleterre, le solide avant de 27 ans fut aligné à 26 reprises lors de son aventure cantalienne, dont onze cette saison, devenant un élément incontournable du Stade aurillacois.

Trauth de retour à Toulouse

Impacté les blessures en 1e ligne, le Stade Toulousain rappelle momentanément notre pilier Marco Trauth.

Autre mouvement au stade Raoul-Barrière, mais avec effet immédiat cette fois-ci, le retour de Marco Trauth au Stade toulousain. Le pilier de 23 ans revient dans le club qui le prête dans l'Hérault cette saison pour remédier à plusieurs absences, comme celle de Dorian Aldégheri présent avec les Bleus. La saison dernière, déjà, il avait momentanément interrompu son prêt à Blagnac pour revenir chez les Rouge et Noir. Les Rouge et Bleu, avec qui il a disputé quatre rencontres cette saison, annoncent qu'il sera de retour avec l'ASBH "à la mi-mars au plus tard".